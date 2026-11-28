Да влезеш в болница с една диагноза, да те излекуват от нея, но да излезеш с друго заболяване. Всяка година това преживяват около 4 милона души в Европа, а 90 хиляди от тях умират, по данни на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията.

Причината е разпространението на вътреболнични инфекции. Широкото прилагане на антибиотици прави така, че иначе безобидни бактерии развиват резистентност и справянето с тях става все по-трудно.

Заради лоша хигиена и липса на строги санитарни мерки пациентите се заразяват с тях при влизане в болница. У нас всяка година се регистрират около 15 хиляди случая на такива инфекции. Според експерти обаче някои лечебни заведения не подават коректни данни и броят на заболяванията е по-голям. За причините и мащабите на проблема и за възможните решения разговаряхме с директора на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова.

Връщаш пациента към живот след тежък инцидент, прекарваш с него седмици в интензивното отделение. Състоянието му се подобрява, докато не се влоши отново изведнъж. Такива истории можете да чуете от медици, които с тъга разказват, че въпреки усилията, губят пациенти заради вътреболнични инфекции. Около 15 хиляди годишно са докладваните инфекции, свързани с медицинското обслужване у нас. Точният брой на починалите заради тях не е ясен. В Националния център по заразни и паразитни болести извършват наблюдение и анализ на данните.

проф. Ива Христова, д. м. н., дир. на Националния център по заразни и паразитни болести: "Твърде вероятно е в една част от болничните заведения да има пропуски при докладването, защото общият процент на тези инфекции в нашата страна е доста по-нисък от това, което е средното за Европа. Така че една от основните ни задачи е всъщност да не си мълчим, да не си равяме главата в пясъка, а да извадим проблема наяве, за да може да бъдат взети мерки. И има какви мерки да се вземат."

Заради пропуски при хигиенните мерки бактерии, които живеят в болничните отделения, се предават на пациентите и предизвикват инфекции при рутинни процедури.

проф. Ива Христова, д. м. н., дир. на Националния център по заразни и паразитни болести: "Поставяне на уринарен катетър, особено пък на венозен катетър, на ендотрахеална интубация."

Вътреболнична е онази инфекция, която е регистрирана поне 48 часа след постъпването в лечебното заведение. Проблемът не е нов за българската система и за по-добро справяне с него Здравното министерство издаде нова наредба - номер Н-4 от началото на 2026 г.

проф. Ива Христова, д. м. н., дир. на Националния център по заразни и паразитни болести: "Не е само наредба, която може да реши проблема. Тук опира и до активността на персонала, до неговата убеденост и съзнателност, че това трябва да се свърши и то да се свърши на отлично ниво. Знаем за проблемите в болницата, за недостатъчния персонал, за натоварените смени. И в момента има здравни заведения, в които и се откриват навреме, и превенцията е на ниво, и други, при които има пропуски, така че не можем да сложим и всички болнични заведения на едно ниво."

Клебсиела пневмония / Klebsiella pneumoniae. Това е бактерията, която е сред най-големите предизвикателства за здравните системи в Европа през последните години. Наред и с други видове микроорганизми, сега тя е във фокуса на медиците.

проф. Ива Христова, д. м. н., дир. на Националния център по заразни и паразитни болести:"Една бактерия, която иначе е условно патогенна, но при рискови пациенти и в рискова среда може да стане много-много опасна. Имам предвид при пациенти с хронични заболявания, с инвазивни манипулации. Затова и предимно в урологични клиники, особено пък в интензивни, проблемът с нарастващите инфекции, причинени от Клебсиела пневмония, е повсеместен изобщо за Европа."

Бактерията е типично срещана в червата. Извън тях обаче тя поставя пациентите в риск от пневмонии и инфекции на уринарния тракт. С времето тя се приспособява към все повече антибиотици и лечението на инфекции става все по-трудно.

проф. Ива Христова, д. м. н., дир. на Националния център по заразни и паразитни болести:"Все по-често при инфекции на кръвта се изолира Клебсиела пневмония. Като делът е нараснал на изолираните Клебсиели със 72% 26-та година спрямо 19-та година. И проблемът тук е във високата резистентност на тези щамове, множествена резистентност срещу цели групи антибиотици и паралелно с това повишена способност да причиняват по-тежки инфекции. И съответно повишена смъртност в резултат на инфекции с множествено резистентни Клебсиела пневмонии. Клебсиелите стават все по-резистентни, като отговор на нашите опити да ги лекуваме с различни групи антибиотици."

Широката и понякога ненужна употреба на антибиотици прави лечението по-трудно. Около 35 000 са смъртните случаи годишно в Европейския съюз, причинени от антимикробна резистентност между 2016 и 2020 г.

проф. Ива Христова, д. м. н., дир. на Националния център по заразни и паразитни болести: "Имаме и резистентност към съвсем нови, съвсем така наскоро разработени и внедрени антибиотици. Това води до вече много трудно лечение на животозастрашаващи инфекции, особено при рискови пациенти. Ако не се повлияват от антибиотици, нямаме друга алтернатива, в повечето случаи, има резервни антибиотици, с които можем да повлияем, но тук въпросът е, че изборът е силно ограничен и сме вече на прага на това да сме безсилни при някои случаи."

При изследване на различните групи бактерии, разпространени в болничните отделения, резистентност се забелязва при 58,6% от щамовете у нас, при 21,8% средно за Европейския съюз. Вътреболничните инфекции показват все по-голяма устойчивост към силни антибиотици от групата на Карбапенемите.

проф. Ива Христова, д. м. н., дир. на Националния център по заразни и паразитни болести: "В болнична среда също се дават комбинации от антибиотици, без те да са показни. Изписването на антибиотици като цяло трябва доста силно да се редуцира в извънболничната помощ. Защото отново в нашата страна то е доста по-засилено, отколкото в Европа. Неправилно при нас при вирусна инфекция се дават антибиотици. Когато имаме инфекция, която не е животозастрашаваща, говорим тук за в общия случай някаква хрема, фарингит, ако оставим поне ден-два без антибиотик пациента от началото на инфекцията, това е шанс да се развие неговия специфичен имунен отговор и в скоро време поне тази инфекция да не го повтори. Когато дадем антибиотика веднага, защото сме се уплашили, особено при децата, майката разтреперана, педиатърът бърза да успокои, антибиотик за щяло и не щяло, тогава тези деца са по-болнави. Особено в последните години, по време на COVID, много беше изпусната ситуацията. То се наложи като правило, че защото имаш COVID, трябва да ти се даде антибиотик. Пациентите се хвалеха, намериха ми COVID и ми изписаха и антибиотик."

Изпратихме въпроси към Министерството на здравеопазването. От там предпочетоха да ни изпратят писмена позиция. От ведомството уточняват, че у нас вече се работи по изпълнението Националната програма за действие срещу антимикробната резистентност 2026-2029 г. В нея участват редица институции с цел повишаване на информираността, засилване на контрола върху инфекциите и рационална употреба на антибиотиците. Мерки за вътреболничните инфекции следва трябва да се взимат и на по-ниските нива, казва проф. Христова.

проф. Ива Христова, д. м. н., дир. на Националния център по заразни и паразитни болести: "Отговорността е от лекуващия лекар, който трябва да я диагностицира, към завеждащия на клиниката или на отделението, който трябва да организира мерките, накъм отговорника по тези вътреболнични инфекции, нагоре към старшата сестра и лечебното заведение носи цялата отговорност, за това да първо да се откриват тези инфекции навреме, да се лекуват правилно, ако е необходима изолация да се предлага, но и така също да не се допускат такива инфекции."

Конкретният причинител на вътреболничните инфекции е доказан при около 80% от случаите (81-84%). По данни на здравното министерство при останалите няма лабораторно потвърждение за причината.

проф. Ива Христова, д. м. н., дир. на Националния център по заразни и паразитни болести: От засилване на контрола на стерилизация, дезинфекция, нагоре към изследване на персонал за носителство на пациенти за колонизация - при необходимост тяхна изолация, нагоре към своевременно докладване на диагностицираните случаи и съответно контрол на инфекцията. При засилване на тези дейности и на контрола върху тях определено ще има ефект. Аз мисля, че все повече всъщност се говори за това, взимат се мерки. Не случайно има нова наредба, така че мерките да станат задължителни."

Националният център по заразни и паразитни болести разработва национално информационно табло, което ще предоставя публични данни за регистрираните инфекции, техните причинители и разпространението им по болници и отделения. Информацията ще позволи по-задълбочен анализ и сравнение с европейските данни, доколкото те са съпоставими, казват от Здравното ведомство.