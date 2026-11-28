Предложената от Европейската комисия глоба заради свръхдефицита на България не е свързана с въвеждането на еврото, става ясно от отговор на ЕК до БНР. Оттам поясняват, че всяка държава членка, независимо дали е в еврозоната, може да бъде обект на процедура при прекомерен дефицит.

Повод за запитването ни бяха коментари на премиера Румен Радев, който обвини предишните управляващи, че са заблуждавали ЕК, за да се въведе еврото. Ден по-късно той изрази съмнение, че Комисията има политически, а не икономически мотиви зад нашето приемане в еврозоната.

"Приемането на еврото от България на 1 януари 2026 г. и решението на Съвета през юли тази година за откриване на процедура при прекомерен дефицит са две отделни решения. Всяка държава членка, независимо дали е в еврозоната или извън нея, може да бъде обект на процедура при прекомерен дефицит", се казва в отговора на ЕК. "През юни 2025 г. беше установено, че България изпълнява критериите за приемане на еврото и през януари 2026 г. се присъедини към еврозоната", подчертават от ЕК и допълват, че оценката е извършена според изискванията в Договора за функционирането на Европейския съюз и в съответствие с подхода, прилаган към останалите държави членки. "Тя се основаваше на данни, потвърдени от Евростат", подчертават от Комисията и добавят, че нейната оценка е била допълнена от конвергентния доклад на Европейската централна банка, също публикуван през юни 2025 г.

По повод на дефицита от Комисията подчертават:

"През пролетта на тази година стигнахме до заключението, че дефицитът на сектор "Държавно управление“ в България през 2026 г., като се отчита всяка възможна гъвкавост по отношение на разходите за отбрана, се очаква да надхвърли референтната стойност.

Това беше потвърдено и в последната ни прогноза, публикувана на 17 ноември 2026 г. На 24 ноември Европейската комисия препоръча на Съвета на ЕС да излезе със заключението, че България не е предприела ефективни действия в отговор на препоръката на Съвета от юли".

Оценката се основава на есенната прогноза на Европейската комисия за 2026 г., която взема предвид проекта на бюджетен план на България за 2027 г.