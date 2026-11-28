Ден за размисъл в Испания преди утрешните предсрочни парламентарни избори. Залогът - ще направи ли страната завой надясно и ще влезе ли популистката партия Вокс във властта. До вота се стигна след масовите протести в цялата страна, провокирани от жилищната криза, изправила много испанци пред опасността да останат без дом. За атмосферата преди ключовия вот - от Мадрид включваме специалните ни пратеници Джанан Дурал и оператора Иван Мушкаров.

Испания е на кръстопът. Утре гражданите решават дали отново да гласуват доверие на премиера-социалист Педро Санчес или пък ще предпочитат консервативната Народна партия Алберто Нунес Фейхо. Ключът към управлението обаче се държи от крайно-дясната партия ВОКС и нейния лидер Сантиаго Абаскал. Миграцията, цената на живота и достъпността на жилищата бяха темите, които доминираха тази предизборна кампания. А какви послания отправиха политическите лидери по време на заключителните си митинги предлагам да чуем сега.

Педро Санчес, премиер на Испания и лидер на Социалистическата партия: „Обществата не вървят напред, като гледат към миналото – не. Ето защо, изправени пред мрака, който олицетворява Фейхо и Абаскал, нека в неделя, 29 ноември, излезем масово и гласуваме за Испанската социалистическа работническа партия.“ Алберто Нунес Фейхо, лидер на "Народната партия":"Моля ви да гласувате, за да може испанските граници да се контролират от Испания, за да възстанови сигурността по улиците, за да може Испания да построи милиони жилища. Почтеността не е нито ляв, нито десен въпрос. Тя е изискване, което надхвърля политиката. Не оставайте вкъщи, гласувайте за честната алтернатива." Сантиаго Абаскал, лидер на "Вокс":"Тук днес, в последния ден от кампанията, за да ви помоля да гласувате, за да можем да спрем масовата имиграция. Да защитим границите си. Да си върнем Сеута. За да може испанците да имат приоритет в Испания."

Тази нощ, по време на заключителният митинг на ВОКС, се чуха и призви, свързани с режима на генерал Франко. Официално от ВОКС отричат да се крайна отясна партия, а техният лидер Абаскал е отцепник от Консервативната народна партия, макар в редиците им да не липсват фигури, свързани с режима на генерал Франко.

Следим вота в Испания и защото той е барометър за тенденциите в Европа преди други ключови избори на стария континент, които предстоят през следващите месеци. Ето още от мнението на политическият анализатор Алехандро Кирога.

Алехандро Кирога, политически анализатор: "Всички социологически проучвания показват, че десницата и крайната десница ще влязат в управлението. Но това в никакъв случай не е предрешено, защото през 2023 г. социологическите проучвания показваха абсолютно същото. Тогава обаче социалистите успяха да съставят правителство. За това бих изчакал до неделя, когато ще имаме пълната картина. Но изглежда, че това е част от една по-широка европейска тенденция към управление на десни правителства. През последните години ВОКС започна да прокърва идеята, че миграцията е проблем за Испания. И в известна степен успя да убеди хората. На практика те копираха френската и германската крайна десница. Сега вече говорят за политика на национален приоритет, която би поставила испанците пред чужденците. Освен това пропагандират и идеята за ремиграция, концепция заимствена от крайната десница и по-специално от германската крайна десница."