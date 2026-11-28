Приключи предизборната кампания в Испания. Трите основни партии проведоха заключителни събития.



Премиерът Педро Санчес и лидер на Испанската социалистическа работническа партия беше в Мадрид. Пред привържениците си той заяви, че не може да си представи, че ще загуби вота.

Според социологическите проучвания в момента преднина има Народната партия Алберто Нунес Фейхо. Той избра Барселона и Севилия за финал на кампанията и обеща нова ера на "истина, достойнство и добро управление".

За да може да управлява, Фейхо ще се нуждае и от гласовете на крайнодясната "Вокс" на Сантяго Абаскал.

Митингът на партията беше във Валенсия, на който за пореден път прозвучаха антиимигрантски призиви. Утре испанците гласуват.