Черният петък отново привлече хиляди потребители с обещания за големи намаления. Докато едни използваха деня, за да направят изгодни покупки преди Коледа, други останаха скептични към обявените отстъпки. Доколко изгодни са офертите и какво се крие зад атрактивните проценти – провери екип на „По света и у нас“.

В Пловдив Черният петък отдавна не е само ден. Намаленията в един от големите търговски центрове продължават цял месец.

Радиана Калъчева, маркетинг мениджър на Мол Пловдив: „Винаги този уикенд е най-силният, затова има повече хора, които предпочитат да дойдат, да пипнат, да видят, да сравнят цените и да нямат чакането при онлайн пазаруването.“

Стриктно се следи и за обявени коректно отстъпки.

Радиана Калъчева, маркетинг мениджър на Мол в Пловдив: „Търговците и брандовете са задължени да показват най-ниската цена за определен последен период. Проверяваме, гледаме, асистираме, когато има нещо, което, нали, повече ги притеснява. Така че със сигурност намаленията са реални. Всеки, разбира се, преценява колко – дали 20%, дали 70%.“ Соня Спасова: „Дребни неща, бельо, дрехи, спортни горнища и долнища. Има, да, има реални намаления.“ Слави Костов: „Не, не пазарувам на Черен петък. Аз не знам кога е Черният петък, никога не следя такива работи. Като ми трябва нещо, отивам и си го купувам. Това е маркетинг, просто, за да може да се продаде повече стока. Тя надценката прехвърля това, което е направено като отстъпка, всички печелят.“

За мнозина денят в Бургас започна с покупки, като на места имаше и опашки.

Дона, клиент: „Специално от Поморие дойдох да пазарувам. – БНТ: „Какво си харесахте? –„Купих си две якета. Има намаления.“ Стилияна: „Подаръци по-скоро, понеже сега е моментът. Всички пазаруват. Може би за семейство и приятели около 200 евро мисля, че ще свършат работа, особено на Черния петък.“ Яница Иванова, продавач-консултант: „Днес за Черния петък имаме 20% на всички дрехи в магазина, на всичко, дори на намалените артикули. Промоцията е три дни до неделя. Голям интерес има, дори преди малко беше пълен магазинът.“

В Благоевград – големи намаления по витрините, но без струпване на клиенти. Най-голям е интересът към дрехите, обувките и техниката.

Не всички обаче се доверяват на етикетите.

Димитрис: „Аз съм напълно убеден, че може да има някои магазини, които да качват цените преди Черния петък и после да ги свалят и да казват, че това е намаление. Срещал съм го това по-скоро на техника.“ Деница: „Не пазарувам. В различните сайтове винаги има намаления, така че не мисля, че има значение от Черния петък.“

В Благоевград – големи намаления по витрините, но не толкова наплив от клиенти. А зад някои от атрактивните проценти стоят и условия – 20% отстъпка при покупка над 35 евро и 25% над 85 евро. Подробности, които клиентите понякога забелязват едва на касата.

Илиян Георгиев: „Не съм привърженик на Черния петък и почти не се възползвам от такива промоции и намаления. Предполагам, че има и някои реални, но предполагам, че се използват и за по-скоро за привличане на вниманието на потребителите и акумулиране на повече доходи, печалби и т.н. Имам наблюдение от сайтове в чужбина, от които пазарувам, и наистина там могат да се видят намаления до 60–70% реално и човек може да си направи сметка.“ Невенка Коларска, РСМ: „Така си имахме план да дойдеме. Не се забелязваме, че е Черни Петък. Али има нещо, ама много малко. И мислям дека не е реално.“ Фифи и Емо: „Еми, дали е Черен петък, или не, все си пазаруваме. Особено в по-популярните марки си има доста намаление. Спестява се, да, спестява се. По-добре, отколкото обичайното. Иначе в днешно време толкова скъпо стана, че... Той най-много обувки. Аз по-скоро неща, които съм си набелязал от преди това и сега на една идея по-ниски цени.“

За едни намаленията са повод за покупка, за други – повод за съмнение.

Стоян: „Нали, не толкова измама, колкото рекламен трик. Тоест, реалните намаления са толкова, колкото казват. Малко е лъжа.“

А колко е изгодно намалението – разбираме понякога твърде късно.

По темата работиха Елеана Цанова, Владислава Миланова, Наталия Грозева.