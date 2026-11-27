Опитвахме се да приберем нашите хора в сектора, за да ги спасим, а полицията започна да атакува нас и да обгазява българските привърженици. Така Светослав Димитров – доброволецът, който оцеля по чудо при големия летен пожар в Сакар планина преди две години, описа пред БНТ сблъсъците на стадион „Велодром“ в Марсилия по време на мача между „Олимпик“ и „Левски“.

По думите му около две минути преди началото на срещата маскирани мъже в черно започнали да напускат сектора на ултрасите на домакините, а малко след това избухнало меле в централната трибуна. Нападнатите български фенове от делегацията се опитали да се спасят, като потърсили убежище в сектора на останалите привърженици на „Левски“. Последвали хвърляне на факли, бомбички и сълзотворен газ, докато маскирани нападатели продължавали да нападат.

Димитров разказа и за бездействието на стюардите, за пострадали българи, останали окървавени и без медицинска помощ до края на мача, както и за страха при прибирането от стадиона и липсата на полицейско присъствие по улиците на Марсилия.

- Разкажи ми какво се случи на стадиона? Първо ми кажи колко души тръгнахте от България и какво видяхте, когато вчера пристигнахте на стадиона?

Светослав Димитров: Специално нашата група беше от петима души. Пътувахме през Рим, през Италия, и вчера пристигнахме в Марсилия. Самолетът беше може би 80% левскари. Всичко беше много добре, в интерес на истината. Пяхме песни, забавлявахме се. На сборния пункт имаше много хора. Всички заедно тръгнахме към стадиона. В един момент настъпи малко напрежение, понеже полицаите доста време ни държаха затворени в метрото. После дълго време ни държаха и пред стадиона. Може би около 40 - 50 минути ни държаха отвън. Пуснаха ни около 40 - 50 минути преди началото на мача.

- Имаше ли индикации за някакво напрежение с чуждите агитки? Докато стояхте отвън, пред стадиона, викаха ли ви нещо, заканваха ли се?

- Не, изобщо. Бяха ни отцепили. Нямаше изобщо дори минувачи или техни фенове. Имаше може би само на сборния пункт, още от началото, няколко човека с тениски на „Марсилия“, които минаваха покрай нас, но нямаше никакви конфронтации от наша страна.

- Когато стигнахте и вече си взехте местата, какво се случи? Разкажи ми ти какво видя първо и кога разбра, че има проблем.

- Всичко беше наред. Секторът се напълни доста повече от очакваното. Имаше настроение, пеехме песни. В един момент, може би две минути преди началото на мача, се видя как от техните ултрас фракции започнаха да бягат маскирани хора в черно към техните изходи. Веднага си казахме помежду си, че нещо се случва и че това, което става, няма да завърши добре. Може би една минута след като видяхме тези хора да тръгват и да бягат към изходите, имаше меле на централната трибуна. Много хора тръгнаха да бягат към нашата клетка. Веднага разбрахме, че са наши фенове от делегацията. Нашите хора от делегацията бягаха към нас. Ние не можехме да излезем оттам. Много хора се опитаха да изтеглят наши хора през оградата. Но ултрасите на „Марсилия“ не спираха да гонят делегацията. Точно при оградата стана най-голямото съприкосновение. Започнаха да хвърлят факли към нашия сектор, бомби. Опитаха се да изкарат няколко човека от нашия сектор, които се опитваха да помогнат на нашите фенове. Положението ескалира до момент, в който полицията влезе и, малко несериозно ще прозвучи, но започна да атакува нас. Започна да обгазява нашите привърженици, докато другите хора продължаваха да налагат и да бият делегацията отвън, пред клетката.

- Светльо, ти на колко метра беше от това меле?

- Може би не повече от 50-100 метра.

- Бил си и на други международни мачове. Имаше ли достатъчно полиция и стюарди? Ти ми казваш, че полицаите са ви атакували, когато са дошли. Което е абсурдно само по себе си. Но мислиш ли, че имаше достатъчно мерки за сигурност?

- Те ни пръскаха със сълзотворен газ. Опитаха се да ни изгонят от оградата. Но ние бяхме на оградата не да се бием или да търсим конфронтация. Просто искахме да започнем да вкарваме хората – българите, които бягаха към нас, за да ги спасим.

- А какво правиха с тези маскирани, които бяха извадили пръчки, ножове, колани?

- Маскираните налагаха всеки, когото хванат, без значение дали е българин или французин. Аз не мога да си обясня как хора, стюарди, стоят и гледат отстрани как пребиват и се гаврят с хора. Не мога да си го обясня и до момента.

- Стояха, гледаха и не направиха нищо?

- Стояха и гледаха. Може би 10 минути имаше меле при оградата. По време на това меле постоянно хвърчаха факли, димки, бомби към нашия сектор. Може би след 10-ата – 15-ата минута влезе полиция и в техния сектор и ги изтегли.

- След това какво се случи?

- След това имаше кордон в техния сектор и всичко приключи. До края на мача нямаше ексцесии.

- Ти остана ли на стадиона да гледаш мача?

- Аз изгледах мача до края, но мачът беше свършил за нас. Нямаше значение как ще завърши. За нас беше важно да се приберем живи и здрави.

- Разкажи ми как излязохте от стадиона?

- Може би час, час и нещо ни държаха на стадиона, за да могат да изтеглят техните фенове. По същия ред, по който дойдохме, се върнахме и излязохме от стадиона. Влязохме в метрото. От метрото излязохме на сборния пункт, който беше преди мача. На сборния пункт имаше полиция, но нещо, което не мога да си обясня, е, че нямаше патрулиращи полицаи по улиците. Нямаше нито един. Имаше полиция на сборния пункт, но дотам. После нямаше хора. Ние се върнахме на групи левскари, но постоянно около нас минаваха мотори с по двама души, които ни гледаха. Хора с качулки около нас, в съседните улички, постоянно ни наблюдаваха. Донякъде изпаднахме в паника.

- Искаш да ми кажеш, че на излизане от стадиона полиция не ви охраняваше, а единствено такава е имало на сборния пункт?

- От стадиона до метрото ни охраняваха, имаше полиция, но на най-важното място, за което те знаят, че е най-рисково, там не бяха подсигурили достатъчно охрана, лично според мен.

- Хората, с които си ти, какво коментираха? Случвало ли ви се е някога на друг мач подобно нещо?

- Преживяхме нещо подобно на мача с АЕК, който беше преди няколко месеца, но тогава не беше в такъв мащаб. Всичко беше много бързо потушено и нямаше такова напрежение.

- Ти знаеш ли, че сред хората, които са ви атакували, е имало и фенове на АЕК?

- Да, разбрахме, че са били приятелски настроени и че е имало и техни фенове.

- А казваха ли нещо, докато биеха българите?

- Не, беше буквално като на война. Беше всичко или нищо. Или успяват, или не успяват. Нещо, което е може би от важно значение, е, че тези хора, от които дойде нападението, се прибраха на същото място, от което бяха излезли, без никой да ги обезпокоява. Дойдоха, биха наши хора и се върнаха в сектора, все едно нищо не се е случило.

- И си догледаха мача, така ли?

- Прибраха се в сектора си, гледаха си мача и нямаше нищо.

- Ти каза, че сте се страхували, докато се прибирате до хотела, и че само са ви гледали. Имаше ли вербална агресия срещу вас, някой опита ли се да ви удари или да направи нещо?

- Не, нямаше конфликти. Ние максимално бързо се прибрахме в хотела с цел да се предпазим.

- Кажи ми за другите от българската група, защото четох коментари, че линейките, които са поемали ранените, са се забавили много. Ти знаеш ли за такова нещо?

- Честно казано, имаше хора, които бяха пострадали и бяха влезли в нашия сектор. Бяха пострадали от делегацията, главите им бяха разбити. Имаше хора с рани по главите, с кръв по главите. Не им беше оказана никаква помощ. Стояха с раните си в сектора.

- Колко време останаха така, с кръвта по главите си?

- До края на мача. Докато не изтеглиха всички.

- А когато излязохте навън с тези хора, имаше ли линейки, някой да ги прегледа, да ги види?

- Те първо изведоха делегацията, а после изведоха нас. Ако е имало нещо, то е било преди нас.

- Ясно, разбрах. Разкажи ми за днешния ден. Вие всъщност сега летите за Будапеща, доколкото знам, вашата група?

- Да, в момента вече сме на летището, слава богу. Успяхме да се придвижим до летището. Нямаше проблеми по пътя и в момента чакаме полета за Будапеща.

- Имаше ли някаква организация от френската полиция да ви пази с оглед на ексцесиите на стадиона? Как ще си тръгнете, за да не ви нападнат отново? Имаше ли охрана при тръгването ви от хотела?

- Не, абсолютно никаква. Нямаше полиция, нямаше хора, които да патрулират по пътищата. Всичко продължи както преди, по принцип. Нямаше нищо.

- Вие страхувахте ли се да си тръгнете?

- Бяхме предпазливи. Страх – не, но бяхме постоянно нащрек и непрекъснато се притеснявахме да не ни се случи нещо.

- Кажи ми, българските власти, консулството ни, свързаха ли се с вас? По някакъв начин помогнаха ли ви? Вие търсихте ли ги?

- Консулството се свърза с нас. Попитаха ни дали всичко е наред. Посъветваха ни да си хванем такси. И понеже нямаше хора, които отвън...

- Консулството се свърза с вас, попита ви дали сте добре?

- Консулството се свърза с нас, попитаха ни дали сме добре. Може би понеже нямаше налични индикации за конфликт, не предприеха по-сериозни действия за нашата охрана. Но всичко завърши благополучно.

- Кажи ми пак това – че са ви казали, попитали са ви как сте и са ви казали да си вземете такси.

- Те се свързаха с нас, попитаха ни дали сме добре. От нашата група нямаше пострадали. Посъветваха ни да си хванем такси, понеже Uber, която е превозвач, има много шофьори, които са фенове на „Марсилия“ и имат група, в която си пишат къде има левскари. Затова ни посъветваха да си хванем такси и да се придвижим по-безопасно.

- А искаха ли да им се обадите, поне да кажете дали сте се придвижили и дали всичко е наред?

- Да, имахме обратна връзка и съобщихме, че всичко е минало нормално.

- Но никой не дойде на място да ви види как сте?

- Според мен по-важно е да помогнат на хората, които реално са били пострадали и са били в болниците. Те са на първо място.

- Ти знаеш ли колко души са били ранени? Изобщо такава информация споделя ли се във вашите групи?

- В нашите групи има човек, който в момента е в болница. По негови думи има 15 българи само в неговата болница, които са пострадали.

- А за състоянието му нещо знае ли се?

- Той е добре, но има българин, който е с доста тежки наранявания.

- След този мач, ако трябва да го опишеш с една дума, коя е думата?

- Може би ужас. Нещо фрапиращо. През деня изкарахме един много хубав ден в Марсилия – изключително красив град. Всичко до преди началото на мача беше перфектно. Беше супер, но за 10 минути всичко се преобърна на 180 градуса и придоби неочаквани за нас размери.

- След този мач на друг бих ли отишъл? Във Франция отново?

- Във Франция по-скоро не.

- А за Марсилия да питам ли?

- Честно казано, бих отишъл на почивка, но може би след 2 - 3 години, не сега.

- Светльо, има ли нещо, което още искаш да кажеш, а аз не те попитах?