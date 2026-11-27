Нискоемисионната зона за автомобили в София влиза в сила от 1 декември 2026 г. В така наречения „малък ринг“ е ограничено движението на моторни превозни средства от I и от II екогрупа. Забраната за навлизане в „големия ринг“ важи само за моторни превозни средства от I екогрупа.

Забраната за влизане в центъра на столицата има за цел да подобри чистотата на въздуха и ще важи в периода на зимните месеци – от 1 декември 2026 г. до 28 февруари 2027 г.

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Зоната със забрана – „малък ринг“, е заключена между булевардите „Васил Левски”, „Патриарх Евтимий“, „Ген. Скобелев“, „Сливница“ и ул. „Опълченска”.

Зоната със забрана – „голям ринг“, е заключена между бул. „Сливница“, бул. „Данаил Николаев”, бул. „Ситняково“, бул. „Михай Еминеску“, бул. „П. Яворов“, бул. „Никола Й. Вапцаров“, ул. „Атанас Дуков“, ул. „Люба Величкова“, ул. „Сребърна“, бул. „Х. Ибсен“, бул. „П. Ю. Тодоров“, бул. „И. Е. Гешов“ и бул. „К. Величков“.

Граничните булеварди не са част от самата зона и преминаването по тях на всички превозни средства е позволено без ограничение, а указателни табели ще помагат на шофьорите да се ориентират в движение.

Забраната за навлизане в „малкия ринг" в момента важи за автомобилите от I и II екогрупа, а в „големия ринг” – за автомобилите само от I екогрупа. Забраната няма да важи за автомобили, чиито собственици са с постоянен адрес в зоната и имат издаден стикер за паркиране или са лица с увреждания, които притежават карта за преференциално паркиране, издадена от Столична община или от друга община в България.

За да контролира спазването на ограниченията, Столичната община използва камери и специализиран софтуер.