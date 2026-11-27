Агенция „Пътна инфраструктура“ призовава шофьорите да пътуват с автомобили, подготвени за зимни условия. От събота, 28 ноември, след 14.00 ч. е създадена готовност за временно спиране на движението при натрупване на снежна покривка над 15 см, за да бъдат почистени и обработени пътните настилки.

По преценка на областните пътни управления и Националния координационен център първоначално ще се ограничава движението на тежкотоварни и лекотоварни автомобили, а при необходимост – и на леките коли.

Пътните служби следят метеорологичната обстановка и имат готовност да предприемат необходимите действия, особено във високопланинските райони и проходите, където има риск от хлъзгавост и заледявания.

С приоритет ще бъдат обработвани автомагистралите, най-натоварените направления от първокласната и второкласната пътна мрежа, както и проходите, свързващи Северна и Южна България.

От АПИ съветват шофьорите да не предприемат резки маневри и да не изпреварват специализираните машини, които обработват пътното платно, апелират още от Пътната агенция.

"Призоваваме водачите да проявят търпение при евентуално временно ограничаване на трафика и да осигурят в автомобилите си запас от гориво, вода и храна. Блокирането на движението от коли, които не са подготвени за зимния сезон, затруднява пътуването на всички останали и работата на снегопочистващата техника. Добре е пътуващите да използват навигационни приложения, тъй като в тях се подава своевременна информация за проходимостта на пътищата и промените в организацията на движение."

Актуална информация за пътната обстановка може да бъде намерена на сайта на АПИ.