Дисциплинарна проверка е образувана срещу двама младши инспектори от полицията в Котел заради сигнал за превишаване на правата при задържане. По случая се води разследване, а от ръководството на Областната дирекция в Сливен заявиха, че всяко насилие или действие, уронващо достойнството на гражданите, ще получи съответната реакция.
Инцидентът е станал в понеделник вечерта в заведение в центъра на Котел, след сигнал за непристойно поведение и нарушаване на обществения ред. При задържането мъжът е оказал съпротива, като полицаите са използвали сила и помощни средства.
Днес ръководството на полицията в Сливен даде брифинг за предприетите мерки.
комисар Иван Георгиев, заместник-директор на ОДМВР - Сливен: „В хода на проверката назначената комисия констатира тежко дисциплинарно нарушение. Служителите в случая бяха отстранени със заповед на директора на ОДМВР – Сливен. Отстранени са от длъжност до приключване на проверката. Към момента не искам да изнасям повече данни по проверката с цел да цялата обективна истина да бъде разкрита. След приключване на същата ще ви уведомим.“