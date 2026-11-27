Дисциплинарна проверка е образувана срещу двама младши инспектори от полицията в Котел заради сигнал за превишаване на правата при задържане. По случая се води разследване, а от ръководството на Областната дирекция в Сливен заявиха, че всяко насилие или действие, уронващо достойнството на гражданите, ще получи съответната реакция.

Инцидентът е станал в понеделник вечерта в заведение в центъра на Котел, след сигнал за непристойно поведение и нарушаване на обществения ред. При задържането мъжът е оказал съпротива, като полицаите са използвали сила и помощни средства.

Днес ръководството на полицията в Сливен даде брифинг за предприетите мерки.