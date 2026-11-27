Парламентът изготви обща декларация, която осъди насилието над български фенове на "Левски" в Марсилия.

Народното събраните ще продължи днес с гласуването на промените в данъчните закони. Предстои депутатите да обсъдят увеличението на прага за регистрация на фирмите по ДДС от 60 000 на 75 000 евро.

Вчера след 14-часово заседание бяха приети данъчни облекчения за родители и за хора с увреждания. Беше гласувано данък сгради да бъде повишен с 30%. Депутатите одобриха забраната за търговия с домашна ракия и въвеждането на акциз за мощните автомобили.