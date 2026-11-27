Специалната среща на върха на лидерите от ЕС за многогодишния бюджет на блока приключи тази нощ без резултат. Разговорите трябваше да продължат и днес, но заради липсата на напредък лидерите си тръгнаха от Брюксел.

Опитите за постигане на споразумение по многогодишния бюджет ще продължат през декември. Не беше постигната и единодушна подкрепа за новия заем от 45 милиарда евро за Украйна.

Председателят на Европейския съвет Антониу Коща съобщи, че 24 държави са подкрепили заема за Киев, три държави са против, а България е подкрепила само невоенната част от него.

Европейската комисия предложи първоначално многогодишен бюджет от около 2 трилиона евро. Преди срещата Коща предложи той да бъде съкратен с 204 милиарда евро.

Според част от държавите, които внасят най-много средства в общия европейски бюджет, това съкращение е твърде малко. Друга част от държавите, обединени в групата „Приятели на кохезията“, сред които е и България, настояват за запазване на средствата за сближаване и селско стопанство.