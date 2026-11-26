Лидерите на страните от ЕС се събират днес на извънредна среща на върха в Брюксел. Двете основни теми ще бъдат следващата многогодишна финансова рамка на блока и нуждите на Украйна от финансиране до края на 2027 г. България е представена от премиера Румен Радев.



На фона на сериозни разногласия между държавите за многогодишния бюджет на блока, лидерите ще се опитат да сближат позиции за това как да бъдат разпределени европейските средства между новите приоритети – отбрана, сигурност и конкурентоспособност и традиционните политики – земеделие и кохезионни фондове.

Разделение има и по въпроса откъде да идват новите приходи в европейския бюджет. Предложението включва няколко нови източника на финансиране, сред които данъци върху цифровите услуги, приходи от въглеродните емисии и от тютюневи изделия. Лидерите ще обсъдят и бъдещото ръководство на ЕЦБ след предстоящото напускане на Кристин Лагард.