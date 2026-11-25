Лодка с 35 нелегални мигранти е задържана в района на Царево. Сред тях има и непълнолетни.

Тази нощ служители от Локалния координационен център – Созопол засичат чрез Интегрираната система за наблюдение "Синя граница" лодка на около 3 морски мили североизточно от Резово.

Към мястото веднага се насочват дежурният граничен полицейски кораб и по брега два наряда от Гранично полицейско управление – Царево. Проведена е операция по търсене и спасяване на хора, плаващи с гумена лодка.

Около 6:20 часа граничните полицаи са установили и задържали 35 нелегални мигранти, по първоначални данни афганистанци и пакистанци. Отведени са към плаж "Бутамята", където им е извършен медицински преглед. Те са в добро здравословно състояние.

Дико Диков, областен управител на Бургас: "Спрели са на бреговата ивица, където са установени, задържани, оказана им е първоначална медицинска помощ, защото сред мигрантите имало дори и малки деца. Дали са им топли дрехи и одеяла. Съответно са настанени в местата за настаняване в Царево. Предстоят съответните процесуално следствени действия и установяване на самоличността им. Няма пострадали и загинали."

Незаконните мигранти са задържани в ГПУ-Царево, работата по случая продължава.