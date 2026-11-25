40 килограма кокаин в товарен автомобил с боровинки откриха митнически служители в 30-километровата зона от граничния преход при Видин. Стойността му на черния пазар е за над 6 милиона евро.

Количеството кокаин е най-голямото задържано от началото на годината на територията на област Видин. Товарният автомобил, който е с турска регистрация, e спрян от мобилна митническа група по главен път Е-79. По метода за анализ на риска е извършена основа проверка, заради посоката, в която пътувал. Задържан е шофьорът.