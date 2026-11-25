40 килограма кокаин в товарен автомобил с боровинки откриха митнически служители в 30-километровата зона от граничния преход при Видин. Стойността му на черния пазар е за над 6 милиона евро.
Количеството кокаин е най-голямото задържано от началото на годината на територията на област Видин. Товарният автомобил, който е с турска регистрация, e спрян от мобилна митническа група по главен път Е-79. По метода за анализ на риска е извършена основа проверка, заради посоката, в която пътувал. Задържан е шофьорът.
Дончо Трашлиев, началник отдел "Митническо разузнаване и разследване" в ТД "Митница Русе": "Наркотикът е открит в превозно средство, пътуващо от Нидерландия за Турция, с основен товар в хладилно полуремарке боровинки, а наркотикът е открит в естествени кухини на кабината, като основното количество е било скрито зад тахографа на превозното средство. Шофьорът е около 50-годишен турски гражданин. Той казва, че не знае нищо за наркотика, но това ще се изяснява тепърва в процеса на разследването."