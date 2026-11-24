Полицията задържа 26-годишен мъж за кражбата на 13 автентични, ръчно шити народни носии от читалище „Съгласие“ в Българово. Общата стойност на откраднатите вещи е 6500 евро.

Сигналът за кражбата е подаден около 9.00 часа на 23 ноември във Второ районно управление – Бургас. Установено е, че престъплението е извършено в периода между 20 и 23 ноември, чрез отключване на входната врата на сградата.

В резултат на бързите действия на полицията извършителят е установен и задържан. Той е 26-годишен криминално проявен мъж от Българово, който е направил пълни самопризнания и е върнал всички откраднати носии.

Работата по случая продължава.