Адвокатът на Благомир Коцев Николай Владимиров заяви, че ще поиска от съда да спре предварителното изпълнение на решението. Според него моментът, в който ОИК се произнася по казуса, не е случаен.

Николай Владимиров, адвокат на Благомир Коцев: „Вчера Общинската избирателна комисия излезе с едно безпрецедентно по своя характер решение, което според нас е най-малкото незаконосъобразно. Това решение, както вече разбрахте, подлежи на обжалване. Господин Коцев ще обжалва решението и всъщност съдът ще прецени дали то ще остане в сила, или не.“

Той уточни, че решението на ОИК – Варна, подлежи на предварително изпълнение, но законът предвижда възможност съдът да го спре.

„Да, решението подлежи на предварително изпълнение. Съществува обаче хипотеза, при която съдът може да спре това предварително изпълнение. Именно на тази възможност ние ще се опрем и ще отправим такова искане“, обясни защитникът на Коцев.

Според Владимиров моментът на произнасянето на ОИК също буди въпроси. Той припомни, че решението е по сигнал, подаден още през миналата година, но комисията се произнася именно сега.

Николай Владимиров, адвокат на Благомир Коцев: „Решението по този казус е въз основа на сигнал от миналата година, подаден от буден младеж от град Варна. Защо именно сега? Разбира се, моментът не е избран случайно. Именно след 13 ноември тази година се влиза в една хипотеза, предвидена в закона, при която Общинският съвет може да избере кой всъщност да довърши мандата на господин Коцев - дали това ще бъде негов заместник, или общински съветник.“

На въпрос дали Варна има кмет след решението на ОИК, Владимиров отговори утвърдително, като се позова на издадена от Благомир Коцев заповед за заместване.

„Днес Варна има кмет въз основа на негова заповед за заместване. Но докога ще има кмет, избран от господин Коцев, не мога да кажа“, заяви той.

Адвокатът беше попитан и за коментарите, че зад отстраняването на Коцев може да стоят икономически интереси и влиянието на различни групировки. Самият кмет определи решението на ОИК като преврат. Владимиров обаче отказа да се ангажира с конкретни обвинения.

Николай Владимиров, адвокат на Благомир Коцев: „Аз не бих се ангажирал с подобни твърдения. Аз съм негов адвокат, не съм политическо лице. Разбира се, съвсем нормално е за всеки един да разбере, че зад това решение стоят както икономически, така и политически щения на някои хора или на някои политически формации.“

В разговора беше поставен и въпросът кой има правомощията да определи изпълняващ длъжността кмет на Варна и дали Общинският съвет може да вземе такова решение. Владимиров обясни, че общинският съвет може да бъде свикан на извънредно заседание, на което да бъде определено кой да изпълнява длъжността кмет.

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