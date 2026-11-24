Последваха и политически реакции след решението за прекратяване на правомощията Благомир Коцев.

С позиция в социалните мрежи от ГЕРБ поискаха оставката на членовете на общинската избирателна комисия от квотата на партията, защото по думите им ГЕРБ не иска служебна победа в морския град. Преди година изпълнителната комисия на партията е решила да помоли членовете да гласуват „против" отстраняването на Коцев.

От „Да, България“ също излязоха в позиция, в която се казва, че това е нов опит за заличаване на избора на хората. Оттам припомнят, че Коцев е демократично избран и не може мотив за отстраняването му да е използван отпуск през периода, в който е бил арестуван. И са категорични, че Коцев ще обжалва.

В официално изявление от „Продължаваме промяната“, също се казва, че решението ще бъде обжалвано. От партията заявяват, че Коцев е засегнал бизнес интереси и че това не е правосъдие, а отмъщение.