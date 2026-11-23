Пореден случай на жестокост към животни този път край Бургас. Две кучета от породата Кане корсо са застреляни по време на разходка край село Миролюбово, а за убийството им е задържан 45-годишен мъж. Случаят отново повдигна въпроса за наказанията за насилие над животни, а зоозащитници настояват за по-строги санкции.

Стопанинът на кучетата ги пуска да се разхождат свободно на 19 ноември. Така и не се връщат. В труднодостъпно дере тук в местността “Жълъда” са открити труповете на двете кучета.

Христо Христов, прокурор и говорител в Районна прокуратура – Бургас: “Извършителят е 45-годишен мъж, който е обитавал временна постройка в землището с пушка застрелва и убива двете кучета. При последващо претърсване и изземване в дома му са намерени две огнестрелни оръжия, както и боеприпаси към тях. Мотивите са в процес на изясняване, но по данни на пострадалото лице кучетата не са били агресивни.”

Случаят потресе местните хора. Част от тях познават извършителя, но не могат да си обяснят жестокостта към животните.

Динко, жител на с. Миролюбово: “Той си гледаше там животните. Познаваме се, обаче нямам общи работи с него. Защо ще трепят животните? Ние ги използваме да ми пази къщата, да дават сигнали, да не идват крадци.”

А зоозащитници настояват за по-строги наказания заради зачестилите случаи на жестокост към животни.

Пепа Иванова, председател на Сдружение "Обединени за правата на животните": “Лошото в случая е, че когато извършителите не получават реални наказания, те не само продължават да извършват такова действия, но и следващия, който реши знае, че ще бъде безнаказан.”

Задържаният мъж е криминално проявен, но неосъждан.