Разочарование след провала на годишната конференция за климата на ООН да постигне съгласие по общо споразумение. Основната причина – липсата в предложения текст на ангажимент за намаляване на потреблението на изкопаеми горива. Какво означава това за бъдещето на принципа на многонационалното сътрудничество при взимане на решения и за глобалното затопляне?

Европейският съюз отказа да подпише предложения текст на общо споразумение, в който не се споменаваха основните причинители на глобалното затопляне – нефтът, газът и въглищата.

Дара О'Брайън, ръководител на преговорния екип на ЕС на КОП31: "Не бихме могли с чиста съвест да подкрепим текст, който на практика отрича това, което се случва в света, и който стана заложник на производителите на изкопаеми горива."

Въпреки общото разочарование, анализатори подкрепиха решението на блока.

Джеймс Шофийлд, анализатор: "Мисля, че Европейския съюз постъпи правилно, като се оттегли от тази сделка, която би ни върнала назад, нали? Мисля, че е знак за ангажираност, че не са готови да подпишат споразумение, което би ни върнало назад."

От Брюксел коментираха, че липсата на споразумение сега не отменя многонационалното сътрудничество като механизъм за взимане на работещи решения за климата; нито научните доказателства за глобалното затопляне. Тази година програмата на ООН за околната среда потвърди, че през следващото десетилетие светът ще надвиши целта си да задържи повишаването на температурите до 1.5 градуса по Целзий в сравнение с прединдустриалните нива.

Клои Бримикомб, климатолог: "Това означава, че ще има по-голямо увеличение на екстремните метеорологични явления. Това ще окаже натиск върху различни аспекти на обществото: цените на храните, достъпът до храна, енергията, а също и върху ежедневието ни – как ще се справяме с явления като горещи вълни, наводнения и щети по имуществото."

снимки: БТА

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