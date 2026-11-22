Гръцката полиция е осуетила предполагаем план на 14-годишно момче да нападне училище и да застреля други ученици, които, по думите му, многократно са го тормозили, предаде „Катимерини". Властите определят случая като безпрецедентен за Гърция. Службата за борба с тероризма е започнала разследване, след като получила информация от чуждестранна служба за потребител на платформата Телеграм, който заплашвал да извърши масова стрелба.

Полицията установила, че профилът принадлежи на тийнейджъра. Според разследващите той е търсил информация за стрелби в училища, опитвал се е да купи огнестрелни оръжия и военно оборудване и е обмислял да заснеме нападение и да публикува записа в интернет. Купил е и 35-сантиметров нож.

Момчето казало на полицаите, че искало да накаже група от 10 до 15 непълнолетни, които многократно са го обиждали и нападали физически. Властите заявиха, че няма доказателства за възприемане на крайни възгледи или за терористичен мотив, и описаха случая като опит за целенасочено насилие, подтикнато от желание за отмъщение.



