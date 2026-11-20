„Нямаме проблеми с България", каза албанският премиер Еди Рама в специално интервю в „Панорама“. Рама засегна темите за Балканите, Европа и протестите в Албания в интервюто.

БНТ: „Г-н министър-председател, предстои Ви посещение в България. Има ли проблем, който Албания и България могат да решат заедно?“

Еди Рама, премиер на Албания: „Ами за щастие никой не очаква от нас да решаваме големи проблеми. Удобна позиция! Защото можем да критикуваме онези, които опитват да решават големите проблеми. Но – шегата настрана – с България нямаме проблем, може би защото нямаме обща граница. Много съм радостен за посещението, защото мой скъп приятел сега е министър-председател. И не само това. Най-накрая имате мнозинство, което българите сякаш бяха загубили способността да сформират. Нали знаете, в Италия има една приказка „българско мнозинство“, т.е. огромно мнозинство. Тя сякаш урочасваше нещата. Но това свърши. Искам да се видя с Румен, да си прекараме добре – той обеща да организира среща със студенти за моята книга, преведена на български. Та ще бъде чудесно.“

БНТ: „Преди три години ми споделихте, че с българските държавни ръководители сте имали спор единствено по един конкретен въпрос в един много конкретен момент. Виждате ли причина да спорите сега?“

Еди Рама, премиер на Албания: „Не. Не, защото онзи момент, който имате предвид, беше свързан със ситуацията преди така нареченото „френско предложение“ за споразумение между българската и северномакедонската страна. Сега няма за какво да се спори, защото нещата са много ясни. Необходимостта българското малцинство да бъде включено в конституцията на Северна Македония е резултат на споразумение между двете страни.“

БНТ: „Сега ще Ви попитам за българското малцинство в Албания. То проблем ли е или мост? И можете ли да го сравните с други малцинства при Вас?“

Еди Рама, премиер на Албания: „С българското малцинство в Албания има една любопитна история. Когато парламентът разглеждаше закона, ми се обади Бойко, Бойко Борисов, който също ми е скъп приятел. Беше премиер. И ми каза: „Еди, имаме проблем.“ „Какъв проблем?“, питам. А той: „Разглеждате нов закон за малцинствата. А там не пише за българите.“ „Виж, аз знам какво съм казал на хората си“, отговарям му аз. „Трябва да сме пример с малцинствата. Никое да не бъде изключено. Казаха, че в закона са включени осем или девет. Странно ми е как няма нищо за българите.“ „Не“, казва той, „Няма. Виж сам.“ Обаждам се аз и вярно, няма. Имало дебат и числеността не отговаряла на критериите. А аз им рекох: „Слушайте, има ли поне един българин? Само един?“ „Е не, разбира се, повече са.“ „Ами значи трябва да ги има в закона.“ И се обадих на Бойко: „Прав си, нямаше ги, ама сега ги има.“ „Ти нещо да не се шегуваш?“ пита ме Бойко. „Не“, казвам аз, „Не се шегувам. Ще бъдат в закона.“ „Ама как така, аз ти се обадих преди 10 минути?!“ „Ако не можеш да направиш нещо за три минути, не можеш и за три години да направиш“, отговорих му аз. „Значи мога да изляза и да го обявя публично?“ „Можеш да постъпиш, както искаш. Готово е.“ Но не искам да правя сравнения, защото може би казусът с българското малцинство в Северна Македония е по-сложен. Може би, не знам. Разбирам ги северномакедонските приятели и братя, защото преживяха много. Разбираем е страхът: ако променят Конституцията, с това ли ще свършат нещата или ще се появи нещо друго? По собствената си история знаят, че е трудно. Та и тях ги разбирам. Но не мисля, че има друго решение. Българското малцинство по право трябва да бъде включено в конституцията. Това е неизбежно.“

БНТ: „Да, но някои проблеми не се решават за три минути. Например пътят на Западните Балкани към Европейския съюз. Това състезание ли е? Ще координирате усилията си с останалите – или искате да Ви оценяват по собствените достижения, Албания да върви сама?“

Еди Рама, премиер на Албания: „Едното не изключва другото. Добре е да се координират усилията, при това още повече. Защото някои неща не зависят от нас, а от Европейския съюз. Но някои зависят от нас. Никой не ни казва да нямаме отворени граници. Защо не е така навсякъде на Балканите? Защо ние, които не сме членки, нямаме същите свободи, които имате вие в Европейския съюз? Защо? Защо не са премахнати бариерите пред безмитния режим? Защо фитосанитарните мерки не са както в ЕС? Това са все стари въпроси. Така се роди и идеята за „Отворени Балкани“. Берлинският процес трябваше да осигури някои от тези неща. Добре, не си член на ЕС, но си европеец. Можете да направите помежду си онова, което ще правите после в Европа. Иначе, да, ЕС трябва да ни оценява по собствените постижения. Понякога обаче това се използва като оправдание за блокиране на някоя страна. Не заради постиженията ѝ, а по вътрешнополитически причини. Но нещата са такива, каквито са.“

БНТ: „Да, но Европейският съюз отправя конкретни критики към Албания, свързани с нейните собствени постижения, например съдебната система, независимостта на съдиите, екологичните стандарти.“

Еди Рама, премиер на Албания: „Вижте, без критики ЕС не би бил себе си. Знаете го. Но пък ЕС има много положително отношение именно към напредъка ни в независимостта на съдебната система, в борбата с корупцията и организираната престъпност. А околната среда – тя е много, много трудна преговорна глава, от собствен опит знаете. Тук ЕС отчита известен напредък. Така че, добре е. Приемаме критиките, защото са истина. Но най-много ни боли, когато някоя държава.“

БНТ: „Членка излиза с претенция да говори за заслуги, но всъщност зад това се крие някакъв техен вътрешен проблем. Три пъти досега ни блокираха така.“