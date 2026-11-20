„Нямаме проблеми с България", каза албанският премиер Еди Рама в специално интервю в „Панорама“. Рама засегна темите за Балканите, Европа и протестите в Албания в интервюто.
БНТ: „Г-н министър-председател, предстои Ви посещение в България. Има ли проблем, който Албания и България могат да решат заедно?“
Еди Рама, премиер на Албания: „Ами за щастие никой не очаква от нас да решаваме големи проблеми. Удобна позиция! Защото можем да критикуваме онези, които опитват да решават големите проблеми. Но – шегата настрана – с България нямаме проблем, може би защото нямаме обща граница. Много съм радостен за посещението, защото мой скъп приятел сега е министър-председател. И не само това. Най-накрая имате мнозинство, което българите сякаш бяха загубили способността да сформират. Нали знаете, в Италия има една приказка „българско мнозинство“, т.е. огромно мнозинство. Тя сякаш урочасваше нещата. Но това свърши. Искам да се видя с Румен, да си прекараме добре – той обеща да организира среща със студенти за моята книга, преведена на български. Та ще бъде чудесно.“
БНТ: „Преди три години ми споделихте, че с българските държавни ръководители сте имали спор единствено по един конкретен въпрос в един много конкретен момент. Виждате ли причина да спорите сега?“
Еди Рама, премиер на Албания: „Не. Не, защото онзи момент, който имате предвид, беше свързан със ситуацията преди така нареченото „френско предложение“ за споразумение между българската и северномакедонската страна. Сега няма за какво да се спори, защото нещата са много ясни. Необходимостта българското малцинство да бъде включено в конституцията на Северна Македония е резултат на споразумение между двете страни.“
БНТ: „Сега ще Ви попитам за българското малцинство в Албания. То проблем ли е или мост? И можете ли да го сравните с други малцинства при Вас?“
Еди Рама, премиер на Албания: „С българското малцинство в Албания има една любопитна история. Когато парламентът разглеждаше закона, ми се обади Бойко, Бойко Борисов, който също ми е скъп приятел. Беше премиер. И ми каза: „Еди, имаме проблем.“ „Какъв проблем?“, питам. А той: „Разглеждате нов закон за малцинствата. А там не пише за българите.“ „Виж, аз знам какво съм казал на хората си“, отговарям му аз. „Трябва да сме пример с малцинствата. Никое да не бъде изключено. Казаха, че в закона са включени осем или девет. Странно ми е как няма нищо за българите.“ „Не“, казва той, „Няма. Виж сам.“ Обаждам се аз и вярно, няма. Имало дебат и числеността не отговаряла на критериите. А аз им рекох: „Слушайте, има ли поне един българин? Само един?“ „Е не, разбира се, повече са.“ „Ами значи трябва да ги има в закона.“ И се обадих на Бойко: „Прав си, нямаше ги, ама сега ги има.“ „Ти нещо да не се шегуваш?“ пита ме Бойко. „Не“, казвам аз, „Не се шегувам. Ще бъдат в закона.“ „Ама как така, аз ти се обадих преди 10 минути?!“ „Ако не можеш да направиш нещо за три минути, не можеш и за три години да направиш“, отговорих му аз. „Значи мога да изляза и да го обявя публично?“ „Можеш да постъпиш, както искаш. Готово е.“ Но не искам да правя сравнения, защото може би казусът с българското малцинство в Северна Македония е по-сложен. Може би, не знам. Разбирам ги северномакедонските приятели и братя, защото преживяха много. Разбираем е страхът: ако променят Конституцията, с това ли ще свършат нещата или ще се появи нещо друго? По собствената си история знаят, че е трудно. Та и тях ги разбирам. Но не мисля, че има друго решение. Българското малцинство по право трябва да бъде включено в конституцията. Това е неизбежно.“
БНТ: „Да, но някои проблеми не се решават за три минути. Например пътят на Западните Балкани към Европейския съюз. Това състезание ли е? Ще координирате усилията си с останалите – или искате да Ви оценяват по собствените достижения, Албания да върви сама?“
Еди Рама, премиер на Албания: „Едното не изключва другото. Добре е да се координират усилията, при това още повече. Защото някои неща не зависят от нас, а от Европейския съюз. Но някои зависят от нас. Никой не ни казва да нямаме отворени граници. Защо не е така навсякъде на Балканите? Защо ние, които не сме членки, нямаме същите свободи, които имате вие в Европейския съюз? Защо? Защо не са премахнати бариерите пред безмитния режим? Защо фитосанитарните мерки не са както в ЕС? Това са все стари въпроси. Така се роди и идеята за „Отворени Балкани“. Берлинският процес трябваше да осигури някои от тези неща. Добре, не си член на ЕС, но си европеец. Можете да направите помежду си онова, което ще правите после в Европа. Иначе, да, ЕС трябва да ни оценява по собствените постижения. Понякога обаче това се използва като оправдание за блокиране на някоя страна. Не заради постиженията ѝ, а по вътрешнополитически причини. Но нещата са такива, каквито са.“
БНТ: „Да, но Европейският съюз отправя конкретни критики към Албания, свързани с нейните собствени постижения, например съдебната система, независимостта на съдиите, екологичните стандарти.“
Еди Рама, премиер на Албания: „Вижте, без критики ЕС не би бил себе си. Знаете го. Но пък ЕС има много положително отношение именно към напредъка ни в независимостта на съдебната система, в борбата с корупцията и организираната престъпност. А околната среда – тя е много, много трудна преговорна глава, от собствен опит знаете. Тук ЕС отчита известен напредък. Така че, добре е. Приемаме критиките, защото са истина. Но най-много ни боли, когато някоя държава.“
БНТ: „Членка излиза с претенция да говори за заслуги, но всъщност зад това се крие някакъв техен вътрешен проблем. Три пъти досега ни блокираха така.“
Три пъти го избират за кмет на Тирана и четири пъти за премиер. Баскетболист, художник и лидер на социалистите. Като кмет Еди Рама изрисува фасадите на панелните блокове в името на промяната. Често влиза в новините с шеги, странности и маратонки с костюм. Напоследък – и с близо шестмесечните протести. Те започнаха с проект за луксозен морски курорт със зетя на Тръмп Джаред Къшнър и продължиха с искане за оставка.
БНТ: „Сега Вие сте изправен пред голямо протестно движение.“
Еди Рама, премиер на Албания: „Не чак толкова голямо. Вие сте тук на място. Да виждате голямо протестно движение? Беше голямо, но преди.
- „Да, беше - и все пак не утихва.“
Еди Рама, премиер на Албания: „Да-а-а, ама има разлика. Сега протестът е различен. Но вижте отраженията на социалните мрежи върху представите ни. Тук си, не виждаш нищо. Но си научил, че има големи протести. Заради социалните мрежи. Протестите сега изобщо не са като през юни. Тогава имаше гражданска мобилизация. Участваха хора от всякакви социални групи. Те ни казаха важни неща.“
БНТ: „Какви?“
Еди Рама, премиер на Албания: „Не ставаше дума просто и единствено за проекта на Джаред Къшнър, както го наричат, макар че е много повече от това: катарците имат ключов дял. Въпросът беше за несигурността в страна, която се развива и расте. Разходите за живот станаха по-големи. Повдигнаха се въпроси „Какво остава за мен като гражданин от този растеж?“ Ето един простичък факт. Колкото по-добре живеят хората, толкова са по-нетърпеливи. Изнервят се, искат повече. Преди 10 години щяха да са супер доволни, че се строи път. Сега вече не ги е грижа. Интересува ги кой още не е построен. По-важно за тях е какво няма, отколкото какво се прави. Това беше протестът през юни. Днес вече е просто група…. конгломерат от политически партии, крайно леви, млади, Антифа, подобни. Няма студенти. Може да има неколцина, но студентите са в университетите. Та е просто инерция… Сега протестите са политически, не са вече граждански.“
БНТ: „Но къде се крие политическата мъдрост? Да излъчваш непобедимост или умно да отстъпваш?“
Еди Рама, премиер на Албания: „Вижте, никога не мисля за непобедимост, когато става дума за хората. Това не е битка с хората. Народът трябва да се уважава. Да се изслушва. Да бъдеш насреща, когато изпитва трудности. Дори и когато прави нещо ирационално, трябва да бъде разбран. Но и за отстъпление не става дума. Въпросът не е някой да спечели, друг да загуби, а да чуеш какво ти казват. Това и направихме. Създадохме огромен за Албания пакет от фискални мерки в отговор на исканията. Сваляме ДДС за храните до 6%. Изменихме данъчното облагане на горивата: от януари цените на колонката ще паднат. Имаме нови политики за достъпни жилища. Така че работим по редица въпроси - защото икономиката ни позволява, а не защото не сме искали преди това.“
БНТ: „Казвате, че въпросът не е печелиш-губиш в тази конкретна ситуация. Но какво означава политическата победа като цяло? Да печелиш толкова много избори, колкото Вие – или да оставиш наследство?“
Еди Рама, премиер на Албания: „Да оставиш следа, разбира се. Да прекараш времето си във властта, като я използваш, а не тя да използва теб. Мисля, че правя това. Естествено, не всичко е направено добре. Можеше и иначе, ако се върнеш назад във времето. Но като цяло, Албания е вече различна държава. Напълно различна! Факт! В последния европейски доклад за напредъка ни има един исторически ред: че Европейската комисия препоръчва на Съвета следващата година да започне изготвянето на договора за присъединяването на Албания. Това има огромно значение. Да, има проблеми. Но ако нямаше, защо ни е правителство?“
БНТ: „Днес Балканите се променят, г-н Рама. И светът се променя с огромна скорост. Вие сте художник: как ще нарисувате промяната? В какъв стил – сюрреализъм, наивизъм или с добрия стар трезв реализъм?“
Еди Рама, премиер на Албания: „Ние, балканските народи сме прокълнати да вървим обратно на часовниковата стрелка. Когато Европа беше добре, ние бяхме зле. Като ние сме добре, те са зле. Малко като деконструктивна творба се получава. Ние се модернизираме, ставаме по-европейски. А Европа агонизира и става по-балканска. Великобритания например е напълно балканизирана. Като погледнеш какви са им дебатите: такъв нонсенс, че не можеш да си представиш как е възможно. Навсякъде политиката е станала конфликтна. Навремето поляризацията беше наш монопол. Вече не е така.“
БНТ: „Думата беше “балканизация”.
- Вече не съм толкова млад и толкова пъти съм слушал от европейските ни приятели: „Прекалено Ви е поляризирана политиката, трябва да работите заедно, намерете начин да общувате в законодателната власт“. А сега? Ами желая им късмет! Вижте какво става в Германия, във Франция! Балканите са по-стабилни. Малко е противно на смисъла, но вижте какво става… Та, картината ще бъде деконструктивна!
Накрая, му показвам картата на стената. И тя е наобратно: юг е нагоре, а Балканите са центърът на света. “Не знам какво да правя с тези карти”, казва Еди Рама. „Всеки се заглежда в тях и открива какво ли не”.
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