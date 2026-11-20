Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев подписа днес конвенцията за създаване на Международния център „Меркатор“ за океана. България е четвъртата държава, която се присъединява към инициативата след Франция, Норвегия и Гърция. Документът беше подписан по време на Първата балканска полярна конференция, организирана от Българския антарктически институт и Националния център за полярни изследвания.

„Меркатор Оушън Интернешънъл" е европейска организация за цифрова океанография, като целта е да се разработи дигитална океанска система от световна класа и да предоставя научно обоснована информация за състоянието на Световния океан, регионалните морета, сред които и Черно море, както и крайбрежните зони. Редовно актуализираните океански прогнози и дигиталните системи целят подпомагане на по-безопасното корабоплаване в полярните води и по-доброто планиране на експедициите.

За България това означава достъп до цялата информация – европейски ресурс, огромен обем от данни и експертни умения при изграждането на тази нова океанография. Освен това България ще бъде на масата за преговори заедно с Франция, Гърция, Норвегия и много други държави, които ще се присъединят и ще може да заявява своите цели.

Присъединяването на България към конвенцията за участието в „Меркатор" за океана беше одобрено по-рано този месец от Министерски съвет.