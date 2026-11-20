Кирил Котев вече не изпълнява функциите на технически директор на Българския футболен съюз (БФС). Новината беше съобщена официално от футболната централа в петък, 20 ноември.

От БФС уточниха, че решението е взето след проведени разговори и по взаимно съгласие между двете страни. Конкретни причини за раздялата не бяха посочени.

Котев беше назначен на поста през април 2024 година, когато наследи Георги Иванов, който по-рано беше избран за президент на Българския футболен съюз.

Като технически директор бившият национал отговаряше пряко за работата на всички национални отбори, треньорската школа към БФС, както и за развитието на детско-юношеския и женския футбол в страната.

Раздялата идва непосредствено след края на поредната разочароваща кампания на мъжкия национален отбор в Лигата на нациите.

Преди началото на турнира Котев беше поставил като цел пред представителния тим спечелването на първото място в групата и изкачването в по-горна дивизия.

Националите обаче останаха далеч от предварителните очаквания и завършиха на третата позиция в своята група от Лига C с едва четири точки след една победа, едно равенство и четири поражения.

България приключи участието си с две последователни загуби през ноември. Първо националите отстъпиха с 0:5 на Исландия в Пловдив, а след това загубиха с 1:2 при гостуването си на Естония в Талин.

В крайното класиране Исландия зае първото място с 14 точки, следвана от Естония с 12. България остана трета с четири пункта, а Люксембург завърши последен с три.