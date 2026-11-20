Пловдивският окръжен съд решава дали да остави за постоянно в ареста шестимата задържани за пране на пари. Обвинението срещу тях е, че са се занимавали с инвестиционни измами и са действали като организирана престъпна група на територията на различни държави.

26 тома материали са събрани вече по разследването, като има приложени и засекретени данни от специални разузнавателни средства. Според обвинението организираната престъпна група е създала международна мрежа за изпиране на пари, пари, които идвали от измами. Към престъпната дейност разследващите били насочени от банкова информация, както от българските служби, така и от европейски служби.