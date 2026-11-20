Започва изплащането на коледните добавки за най-бедните. Около 500 хиляди души ще получат еднократната помощ от 50 евро, като най-голяма част от тях са пенсионери. Хората, които получават парите си по банков път, трябва да ги видят по сметките си още днес. Тези, които ги взимат от пощенските станции, могат да получат сумата след 23 ноември.

Предстоящото застудяване поставя пред сериозно изпитание бюджета на домакинствата с ниски доходи. Над 360 хиляди души ще получат целева помощ за отопление през този сезон. Държавната подкрепа е в размер на близо 322 евро за петте зимни месеца, но достатъчни ли са тези средства, за да покрият разходите за отопление?

Изплащането на помощите за отопление започна, а от тази година то става на два транша. Първият е близо 129 евро, а в началото на януари одобрените ще получат 193 евро. От средствата се възползват най-вече самотни хора в пенсионна възраст, които отговарят на условията за енергийна бедност, а целевата помощ им осигурява топла зима, като облекчава бюджета им.

Лиляна Гелинска получава целева енергийна помощ. Казва, че така осигурява отоплението си за зимата, но само на една стая от жилището си.

Лиляна Гелинска: "Не, цялата къща е много голема, дека ке я отопля. Така правим икономия, за да може да ни стигнат."

Други изчисляват, че средствата, които се отпускат за отопление, не са достатъчни.

Зоя: "Защото инфлацията е много голяма и тези пари просто не стигат."

Петко: "Едва ли ще са достатъчно. Много се съмнявам. 1000–1200 евро излиза отоплителен сезон, ако си на пелети."

Въпреки това, в Благоевград всяка година все повече хора се възползват от целевите средства за отопление. Размерът им се актуализира ежегодно от Министерството на труда и социалната политика спрямо цената на електричеството и горивата.

Станка Михова, главен експерт в Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Благоевград: "Базата за определянето на достъпа до тази помощ е 30% от линията на бедност. Тоест за всяко лице има индивидуално определен диференциран доход за отопление."

В област Благоевград помощта ще получат над 30 000 души. На други около 5000 е отказана, защото не отговарят на изискванията.

