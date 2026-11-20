София е домакин на първото издание на "AI EXPO Bulgaria 2026", международно изложение, посветено на приложния изкуствен интелект. То търси отговор на въпроса какво е бъдещето на човека в новата реалност.



Събитието събира български и международни експерти, представители на бизнеса, институциите и научната общност, за да представят как изкуственият интелект вече намира реално приложение в различни сектори. Акцентът е върху работещи AI решения, иновативни технологии и практически примери. Сред присъстващите бяха президентът Илияна Йотова и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. Социологът от агенция "Тренд" Евелина Славкова представи резултати от проучване за нагласите на българите спрямо изкуствения интелект.

Петър Чардаков, организатор: "Изкуственият интелект вече не е бъдещето. Той е настоящето, което променя начина, по който работим, създаваме и живеем. Създадохме "AI EXPO Bulgaria 2026" с една ясна цел: да съберем на едно място хората, идеите и технологиите. Ще говорим за възможностите, които изкуственият интелект открива, за неговите реални приложения, но и за отговорността. И предизвикателствата, които идват с него." Илияна Йотова, президент на Република България: "Вече сме част от европейската стратегическа инфраструктура за изкуствен интелект. Изграждаме фабрика за изкуствен интелект, инвестираме значителни национални и европейски средства. Притежаваме научния капацитет, включително чрез института "Инсайт", който е едно от най-значимите постижения на съвременна България в областта на високите технологии. Особено значение има изграждането на българската AI фабрика "Брейн плюс плюс", проект на стойност около 90 милиона евро, който ще осигури модерна изчислителна инфраструктура за научни изследвания, бизнеса и публичния сектор. Ще подкрепи развитието на младите български учени и задържането на талантите ни тук, у нас."