България ще получи 99% от парите по Плана за възстановяване и устойчивост. Това съобщи вицепремиерът Атанас Пеканов. Днес той е получил потвърждение от Брюксел и за петото плащане като по него ще дойдат допълнително около 1.7 млрд. евро до края на годината. Така общо страната ни ще успее да усвои почти цялата сума от 6 млрд. евро по плана.

Атанас Пеканов, вицепремиер: "Шест мерки има, по които има незадоволително изпълнение. Става въпрос за неизбрания член на Антикорупционната комисия, става въпрос за 2 детски градини, които не са довършени, става въпрос за един индустриален парк от 10-те, които не са довършени, става въпрос за дигиталните сертификати в социалното министерство, както и става въпрос за една реформа - трябваше да постигнем по-нисък процент на ОП с конкурентна процедура, с повече от един референт, това би означавало удържане на средства между 60-65 млн. евро от цялата сума, която е над 6,02 милиарда евро."