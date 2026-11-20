Най-малко 8 жертви и десетки ранени след масирана руска атака срещу Украйна. Поразени са 3 моста в Киев, както и критична инфраструктура. Полската армия проверява причините за експлозия след падането на неопределен обект близо до украинската граница. След срещата на "Коалицията на желаещите" президентът Володимир Зеленски коментира предлаганите "гаранции за сигурност като тези от член 5 на НАТО“.

Въздушна тревога часове наред и множество експлозии - поредната руска масирана атака срещу Киев. На тежък обстрел с ракети и дронове са били подложени и още няколко украински области. Заради поражения по енергийни обекти в 10 региона има проблеми с тока.

Предупреждение за въздушна тревога в полските провинциите Люблин и Подкарпатска. Причината масираните руски атаки срещу Украйна. Полската армия проверява сигнал за експлозия след паднал обект на около 45 км от границата с Украйна.

Кшищоф Гавковски, министър на дигитализацията: "Възможно е да е ракета, но не бих искал да отговарям от името на военните. Според първоначалните данни става дума за определен обект, нека дадем възможност на военните да си свършат работата."

Всичко това само няколко часа след срещата на президентите на САЩ, Китай и Русия в Шънджън, на която една от темите е била именно Украйна, както и след пресконференция на Путин, в която той изрази желание за разговори за край на войната освен с Вашингтон, и с европейски представители.

След Шънджън приключи и поредната среща на т. нар. "Коалиция на желаещите" в Берлин, на която европейските партньори отново заявиха подкрепата си за Украйна. Президентът Володимир Зеленски обаче изрази съмнение, че партньорите на страната му разбират правилно фразата "гаранции за сигурност като тези от член 5 на НАТО“. Гаранциите за сигурност за Украйна, по подобие на член пети, за които говорят американците, трябва да включват не само политически ангажименти, но и реално военно присъствие, каза Зеленски. И добави, че трябва да има ясен механизъм за реакция в случай на следващата агресия от страна на Русия.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Не съм сигурен, че имам общо разбиране за член 5. Какво означава за мен, че партньорските сили ще действат на наша територия. Бихме се радвали, ако имаме американски бази, както в Близкия изток – между другото, те не са в НАТО. И така, има ли отговор на това? Все още нямам такъв."

В германската столица американският специален пратеник Джаред Къшнър заяви, че НАТО ще бъде основен стълб за следвоенното развитие на Украйна. Той отбеляза, че предоставянето на гаранции в духа на член 5 e голяма крачка и президентът Тръмп е отворен за идеята, стига това да е в интерес на Съединените щати.