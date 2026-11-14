Кирил Котев: България не заслужава да вижда националния си отбор в такова състояние

Техническият директор на Българския футболен съюз Кирил Котев определи като срамен резултата от тежкото поражение на националния отбор с 0:5 от Исландия в двубоя от Лигата на нациите, игран на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив.

Пред Българската телеграфна агенция Котев поднесе извинения към българските привърженици и призна, че националите са допуснали множество грешки, които съперникът е наказал.

"Срамен резултат. Извиняваме се на цяла България, която не заслужава да вижда националния си отбор в такова състояние. Допуснахме твърде много леки и непредизвикани грешки, които съперникът наказа. За съжаление свалихме гарда и когато противникът те превъзхожда във всеки един компонент от играта, се стига до разгром“, заяви техническият директор на БФС.

Поражението сложи край на надеждите на България за изкачване в Лига B или участие в плейоф за промоция. Кръг преди края на група С4 националният отбор заема третото място с четири точки, докато Исландия е лидер с 11, а Естония е втора с девет.

Котев изрази надежда, че в последния двубой от груповата фаза срещу Естония българските футболисти ще покажат коренно различно представяне и ще успеят да се реваншират поне частично за разочарованието в Пловдив.

"Вижте, към днешна дата това са най-добрите български футболисти, с които разполагаме. Ние взимаме най-доброто от клубовете. Ето защо се надявам в предстоящия мач с Естония тези играчи да се представят по коренно различен начин и най-вече да защитят честта на България“, допълни той.

България ще гостува на Естония в Талин в понеделник, 16 ноември, като срещата ще бъде последна за националния отбор в настоящото издание на Лигата на нациите. „Лъвовете“ ще се стремят да запазят третата си позиция в крайното класиране, докато домакините продължават битката за първото място в групата.