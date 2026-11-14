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България загуби и теоретичните си шансове за изкачване в Лига B на Лигата на нациите

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Спорт
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Националният отбор остава на третото място в група С4 с четири точки, а последният двубой срещу Естония няма да промени съдбата му в битката за промоция

живо българия исландия гостите докосват точки минути игра
Снимка: Startphoto.bg
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Българският национален отбор по футбол окончателно загуби шансовете си за изкачване в Лига B на турнира Лига на нациите. След тежкото поражение с 0:5 от Исландия на стадион "Христо Ботев“ в Пловдив възпитаниците на Атанас Рибарски вече нямат дори теоретична възможност да се преборят за промоция в по-горната дивизия.

Кръг преди края на надпреварата България заема третото място в група С4 с актив от четири точки, като изостава със седем от лидера Исландия и с пет от втория в класирането Естония.

Исландците оглавяват подреждането с 11 точки след категоричния си успех в Пловдив, докато Естония затвърди втората си позиция с девет точки благодарение на минималната победа с 1:0 като гост на Люксембург.

Така дори при успех в последния си двубой българският тим може да събере максимум седем точки, което няма да бъде достатъчно за достигане на първите две места в групата.

От своя страна Люксембург остава на последната позиция с три точки, само на една зад България. Това означава, че националите все още не са си гарантирали третото място в крайното класиране.

В последния кръг "лъвовете“ ще гостуват на Естония на 16 ноември (понеделник) от 19:00 часа българско време.

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