Радослав Янков в поредицата "Спортните таланти на България"

Поредицата „Спортните таланти на България“ продължава по БНТ 3 с документалния филм, посветен на българската звезда в сноуборда – Радослав Янков.

В „Частица от себе си“ зрителите ще разберат какво стои зад успехите на Радослав Янков и каква е историята на една от вдъхновяващите спортни личности у нас. Автор на филма е Калин Гугов, режисьор е Йоанна Капанова, оператори са Владимир Богдански и Атанас Атанасов, монтажът е дело на Милен Козов.

Лентата показва както разказа на Радослав Янков, така и на някои от най-близките му хора. Зрителите ще видят кадри от най-важната част преди всеки сезон – подготовката – от фитнеса и стадиона в София до зимните тренировки на ледника Стелвио в Италия. Ще надникнат и в моментите със семейството му у дома в Чепеларе. Филм за препятствията в живота, за трудните моменти, силата на волята и оставените по пътя частици от себе си.

Радослав Янков е роден през 1990 г. Връзката му със сноуборда започва, когато е едва на 8 години, а впоследствие се превръща и в голямата му страст. През 2007 г. дебютира в Световната купа, печели първата си победа през 2015 г., а следващите сезони подиумите му нарастват на общо 13, като четири пъти е на най-високото стъпало на почетната стълбичка. Най-големият му успех е спечелването на Големия кристален глобус в паралелните дисциплини от 2016 г. (отличие, което се връчва на най-добрия състезател през целия сезон). Следващата година също е силна за него и той грабва Малкия кристален глобус в паралелния гигантски слалом. Четири пъти е участник на Зимни олимпийски игри, като в два случая има честта да бъде знаменосец на българската делегация.

Гледайте "Частица от себе си" във видеото.