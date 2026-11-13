Журналистът Калин Гугов за филма "Частица от себе си": Историята на Радо Янков е вдъхновяваща и е пример за младите

Калин Гугов е автор на филма "Частица от себе си", който представя сноубордиста Радослав Янков.

Филмът е част от поредицата "Спортните таланти на България" и ще има своята премиера в събота, 14 ноември от 19:30 ч. по БНТ 3.

Радослав Янков дебютира в Световната купа, печели първата си победа през 2015 г., а следващите сезони подиумите му нарастват на общо 13, като четири пъти е на най-високото стъпало на почетната стълбичка. Най-големият му успех е спечелването на Големия кристален глобус в паралелните дисциплини от 2016 г. Следващата година също е силна за него и той грабва Малкия кристален глобус в паралелния гигантски слалом. Четири пъти е участник на Зимни олимпийски игри, като в два случая има честта да бъде знаменосец на българската делегация.

Разговаряме с автора на филма Калин Гугов часове преди премиерата на лентата.



В какво се крие предизвикателството да правиш филм за известен и успешен български спортист?

Най-голямото предизвикателство е да направиш краен продукт, който ще се хареса на дадения спортист. Но и продукт, който ще представи максимално точно и коректно кариерата, живота и възгледите на главния герой - такива, каквито са, без изкривяване и излишни клишета. А за да се случи това, спортистът трябва да те допусне до себе си и личното си пространство. Мисля, че това се случи. А дали филмът е успешен и дали сме се справили с предизвикателството, ще разберем скоро.

А как се роди идеята за филма и защо точно за Радослав Янков?

Идеята за филма се роди лесно. След поредицата “Спортните таланти на България”, която беше насочена към нашите действащи успешни и перспективни състезатели в летните спортове, сега дойде ред и на зимните. А там едно от първите имена, които веднага изникват в съзнанието на всеки, е Радослав Янков. Все пак той е единственият българин в историята, който е печелил генералното класиране в Световната купа в зимен спорт (той е носител на Големия кристален глобус в паралелните дисциплини в сноуборда през 2016 г.).

Колко важна е личната история на един успешен спортист да бъде представена пред аудиторията?

Идеята е да се разкаже историята именно на тези успешни спортисти, като Радослав. Личната история на всеки един такъв персонаж е вдъхновяваща и е пример за младите. Ще се уверите, че тази е точно такава.

Какви бяха очакванията ти преди да започнеш работата по филма и оправдаха ли се те?

Работата ни на журналисти е такава, че ни среща с много спортисти. С Радослав се познаваме именно по такива “професионални” причини - аз като човек, който задава донякъде глупави и повтарящи се въпроси, а той - като “жертвата”, която трябва да намира смислени отговори преди и след състезания. С течение на годините, по един или друг начин, започваш да опознаваш хората, които стоят срещу теб, от другата страна на микрофона. Така че очакванията ми бяха да разговарям с един възпитан, одухотворен и добър човек. С успешен спортист, който е пример за останалите и в същото време остава смирен и здраво стъпил на земята, въпреки богатата си визитка. И точно това се случи - очакванията се оправдаха.

Къде се проведоха снимките по филма? С какво са специални тези места за героя във филма?

Снимките стартираха още през летните месеци в София - във фитнес залата и на стадиона, където Радослав провежда част от лятната си подготовка. След това отидохме в Чепеларе, родният му град, като там той ни допусна в дома си. Накрая отидохме и в Италия, за да заснемем една малка част от зимната подготовка. Всяко място със сигурност има своята тежест и значение за Радо, но за това с какво са специални, може да каже самият той. Аз мога да кажа, че в “сухите” тренировки в София се вижда трудът, който стои зад успехите. Чепеларе е мястото, заемащо важно място в сърцето му. А за глетчера Стелвио, намиращ се над Бормио, на около 3200 метра надморска височина, може би най-открояващото се, е че символизира завръщането на сняг - основното условие, за да съществува сноуборда.

Кои кадри са ти най-скъпи на теб като автор?

Както тези от Чепеларе, където Радо ни допусна да се докоснем до най-съкровените му спомени и награди, така и тези от ледника Стелвио (все пак не всеки ден можеш да се озовеш на подобно екзотично зимно място).

Кое е най-странното нещо, което ще видим във филма? Има ли изненади за зрителите?

Не съм сигурен за този отговор. Твърде субективно е да наречем нещо “странно”. На някои хора може да им се стори странно да видят как протича една тренировка. На други - какво прави Радо в свободното си време или пък какви емоции изпитва, минавайки през спомените си. Според мен всичко, което мнозинството нарича “странно”, може да се счита за комплимент. Хубаво е нещата да излизат от обичайното, по добър и позитивен начин, разбира се. Така че… надявам се да има странни неща. Но преди всичко вдъхновяващи и предизвикващи усмивка.

Какъв Радо Янков ще видим?

Истински. И както казах по-рано - смирен и добър човек. Човек, който все още иска да дава на другите и да оставя смислени неща след себе си.

Какво не знаем за него?

Сади домати, копае картофи… Но да оставим шегата на страна. Не знаете, че е преминал през много страдания и трудности през годините в спортен план. И въпреки това не се е отказал, продължава да се бори и да бъде сред най-елитните състезатели в сноуборда. Може би не знаете и колко го обичат близките му хора и децата, трениращи сноуборд, за които той е пример.

Промени ли се мнението ти за Радо Янков в хода на снимките?

Определено не. Той е открит и истински пред камерите. Не прави нищо преднамерено и това си личи.

Ще успее ли продукцията да промени нашето мнение за неговия образ като спортист, а и като човек?

Мисля, че образът му винаги е бил такъв, какъвто е. Такъв, какъвто го видях и описах по-горе. Надявам се продукцията да затвърди всичко казано дотук. Радослав като спортист и човек е един и същ - може би “герой” е дума, която му приляга. Това потвърждават и неговите близки, които ще видите и чуете и във филма.

Кои хора стоят зад реализацията на филма?

Владимир Богдански и Атанас Атанасов са двамата оператори, които заснеха интервютата и кадрите за филма. Йоанна Капанова е режисьорът на продукцията. Милен Козов оформи монтажа. Всички те са страхотни професионалисти и благодарение на тях “Частица от себе си” стана факт.

Реплика от него, която няма да забравиш.

Това ще оставя на зрителите. Нека всеки сам си избере нещо, което да го топли, радва или мотивира.

Как се стигна до заглавието и защо се казва така?

В дома на Радо в Чепеларе има една витрина с най-важните медали, купи и отличия, които е спечелил през годините. Освен кристалните глобуси (голям и малък), общо тринайсетте подиума от Световната купа, наградите и предметите - незаменими спомени от първите му години в спорта, там има и едно специално контейнерче. Да. Сред трофеите, на централно място се намира и една малка кутийка с частица от тялото му. Частица, отстранена след операция именно в един от най-сложните и тежки моменти в кариерата му. И както самият той казва, тя стои там “просто така, за напомняне”. Хубаво е да помним трудните моменти в живота, да се сещаме през какво сме преминали и в крайна сметка да се учим от всичко това и да предаваме уроците нататък. Смятам, че в “Частица от себе си” всеки ще може да се припознае по свой собствен начин и в същото време да си даде сметка, че зад всеки успех, стои лишение, зад всичко “бляскаво” - труд, болка, вяра и желание.

Какво да очакваме от филма и какво да не очакваме да ни разкрие?

Очаквайте да се запознаете (или да си припомните) една положителна история на един успял българин. Не очаквайте да видите нищо свръхчовешко, нищо неестествено. Просто човек с мисия да остави нещо смислено след себе си. Човек, който вече е успял да го постигне.

Гледайте филма "Частица от себе си" на 14 ноември, събота от 19:30 ч. по БНТ 3.