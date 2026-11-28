Радослав Янков се класира на пето място в паралелния гигантски слалом в първия старт за сезона от Световната купа по алпийски сноуборд в Сноу Жуи (Китай).

36-годишният Янков, който завърши седми в квалификациите, елиминира в първия кръг австриеца Александър Пайер, който три врати преди финала в опит да навакса изоставането си излезе от трасето си и бутна българина, заради което беше дисквалифициран.

На четвъртфиналите Янков се изправи срещу двукратния олимпийски шампион от Пекин 2022 и от Милано-Кортина 2026 Бенямин Карл (Австрия), втори от пресявките. Двамата се движеха изключително равностойно по цялото трасе, но в края 41-годишният австриец все пак взе минимален аванс и финишира с преднина от 15 стотни от секундата.

Впоследствие Карл стигна до финала срещу най-бързия в квалификациите Дарио Кавизел (Швейцария), който в решаващото спускане за златото допусна неточност в горната част на пистата, но успя да навакса и завърши на 2 десети от секундата пред австриеца, записвайки четвъртата си победа в дисциплината и общо пета за Световната купа.

В спора за третото място Андреас Промегер (Австрия) надделя над Роналд Фишналер (Италия), който допусна грешка в началото и не завърши. За 46-годишния Промегер това беше общо 62-о класиране на подиум в индивидуалните състезания за Кристалния глобус по алпийски сноуборд.

Янков беше единствения български представител в първия кръг от сезона.

Носителят на Кристалния глобус в предишните два сезона Маурицио Бормолини (Италия) не успя да преодолее квалификациите, като остана на 21-о място.

В надпреварата при жените италианката София Далмасо записа пета победа в дисциплината и общо седма индивидуална за Световната купа, след като на финала изпревари с 36 стотни от секундата нидерландката Мишел Декер. София Надиршина (Русия) завърши трета след успех в малкия финал над Со Хи Джан (Република Корея).

Вторият кръг от кампанията е през следващия уикенд в Милин (Китай).