Челси продължава да затъва във Висшата лига. Възпитаниците на Шаби Алонсо допуснаха трето поредно поражение в английското първенство, след като отстъпиха с 2:3 при гостуването си на Нотингам Форест на "Сити Граунд“.

Домакините на Оливер Гласнер затвърдиха добрите впечатления от победата си над Манчестър Сити и нанесоха пореден удар по амбициите на лондончани, които отново демонстрираха сериозни слабости в дефанзивен план.

Вечерта започна кошмарно за гостите. Още в шестата минута Игор Жезус откри резултата с изключително красиво попадение. Нападателят получи неудобно центриране зад гърба си, но успя да отправи впечатляващ удар от воле, изпращайки топката в горния десен ъгъл на вратата на Емилиано Мартинес.

Ранният гол даде допълнителна увереност на Нотингам, който продължи да пресира агресивно своя съперник. Челси изпитваше затруднения при изнасянето на топката, а Коул Палмър и Морган Роджърс трудно намираха свободни пространства. Показателен за безпомощността на гостите бе фактът, че те не отправиха нито един точен удар през първото полувреме.

На почивката Шаби Алонсо замени изолирания в предни позиции Дани Уелбек с Емануел Емега, но вместо да намерят път обратно в срещата, лондончани получиха втори удар.

В 49-ата минута Уесли Фофана прецени неправилно отскока на топката, позволи на Лиъм Делап да го преодолее и извърши нарушение срещу бившия нападател на Челси в наказателното поле. Морган Гибс-Уайт застана зад топката и хладнокръвно реализира отсъдената дузпа за 2:0 в 51-вата минута.

Реакцията на гостите не закъсня. Само четири минути по-късно удар на Педро Нето рикошира и топката попадна в краката на Емега, който овладя и стреля прецизно в долния десен ъгъл. Попадението бе потвърдено след проверка с ВАР за евентуална засада.

Челси постепенно повиши темпото и в 65-ата минута получи отлична възможност да възстанови равенството. Джордан Хендерсън намери непокрития Морган Роджърс след изпълнение на ъглов удар, но английският национал стреля неточно от воле.

Тъкмо когато изглеждаше, че гостите могат да се върнат в двубоя, Нотингам нанесе нов удар. В 73-ата минута Ксавер Шлагер разсече отбраната на лондончани с великолепно подаване към Морган Гибс-Уайт, който преодоля Мартинес за втори път и възстанови аванса от две попадения на домакините.

Част от привържениците на Челси вече напускаха трибуните, когато Емега върна интригата в 89-ата минута. Нападателят се пребори със своя пазач и засече с глава центриране на Педро Нето, насочвайки топката в далечния ъгъл за 3:2.

Последният шанс за спасителна точка се откри пред Ромео Лавия в петата минута на добавеното време. Белгиецът бе оставен непокрит на далечната греда, но ударът му с глава не затрудни Матс Селс.

Defeat in Nottingham. #CFC | #NFOCHE https://t.co/M4LPYhOVll — Chelsea FC (@ChelseaFC) November 27, 2026

Последният съдийски сигнал донесе заслужена радост на "Сити Граунд“ и ново разочарование за Челси. Докато Нотингам Форест набира увереност след последователните си успехи над Манчестър Сити и лондончани, Шаби Алонсо все още търси решение на проблемите, довели до три поредни шампионатни поражения.