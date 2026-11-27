Във връзка с постъпилите сигнали и възникналите въпроси относно консулското съдействие след инцидентите в Марсилия Министерството на външните работи предостави актуална информация.

От външно министерство посочват, че по първоначални данни на френските болнични и полицейски власти при инцидентите преди футболната среща между „Олимпик Марсилия“ и „Левски София“ са пострадали 11 български граждани. Шестима са транспортирани до болнични заведения, а останалите са получили медицинска помощ на място. По последна информация няма данни за тежко пострадали наши сънародници. Състоянието на гражданите, потърсили медицинска помощ, продължава да се проследява.

Генералното консулство на Република България в Лион следи случая от самото начало и поддържа контакт с компетентните френски институции. През нощта на дежурния телефон са постъпили обаждания и сигнали от пострадали български граждани и техни близки. На потърсилите консулството е оказано съдействие съобразно конкретния случай и наличната информация.