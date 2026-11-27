Имало ли е пропуски в сигурността на стадиона и можело ли е да се избегне кървавато меле. Свидетели присъствали снощи на стадиона разкаха, че поне 15 минути не имало никаква реакция от полицията. Освен това феновете на "Олимипик Марсилия" са носили в себе си забранени предмети като ножове и тръби.

Сред ранените е Боги Жекова - младата жена, майка на две деца, беше брутално бита от ултрасите на "Велодром".

Боги Жекова, пострадала българка: "Това беше направо опит за убийство, ако не беше той да ме спаси, сигурно щях да умра. С тези ножове, прътове. Това е най-тежкото. Имам синини по тялото, цицини, одраскване на веждата и рамото. Не знам, не знам, на предела на силите си съм. Не знам дали ми вярвате, не ми дават болкоуспокояващи."

Кадрите с нея обиколиха цяла Европа - на тях се вижда как млад мъж я защитава и понася бруталните удари, докато не се свлича и момичето остава без защита.

Боги Жекова, пострадала българка: "Той е с фрактура на черепа и кръвоизлив на мозъка. Искам да помоля вас, всички в България, който може да ни съдейства да се приберем в България при семействата и децата ни."

Всичко на стадиона започва две минути преди първия съдийски сигнал.

Светослав Димитров, очевидец: "От техните ултрас фракции започнаха да бягат маскирани хора в черно към изходите. Казахме си, че нещо се случва и това нещо няма да е ок."

Минута по-късно емоциите от спортната среща се превръщат в инстинкт за оцеляване. На централната трибуна започва меле. Масово хора от българската делегация тръгват да бягат към сектора, в който се намира Светослав Димитров.

Светослав Димитров, очевидец: "Имаше пострадали хора, които бяха влезнали в нашия сектор, пострадали от делегацията, главите им бяха разбити. Имаше хора с рани по главите, с кръв на главата и не им беше оказана никава помощ. Не им беше оказана никаква помощ с раните седяха в сектора."

Казва, че поне 15 минути не е имало реакция от страна полицията.

Светослав Димитров, очевидец: "Беше буквално на война, беше всичко или нищо. Дойдоха, биха наши хора и се върнаха в сектора и все едно нищо не се е случило."

Свидетел на баталните сцени става и операторът на БНТ Дамян Донгов, който е бил в трибуната за медии.

Дамян Донгов, оператор, БНТ: "Потискащо е просто да стоиш и да гледаш как едни хора страдат и да не може да предприемеш нищо. БНТ: Имаше ли бездействие? Дамян Донгов, оператор, БНТ: "Аз бих ги определил като фиктивни мерки за сигурност. Преди мача беше пълно с полиция, имаше над 20 патрулни коли, а по време на играта дойдоха чак на 18-тата минута."

Впечатление правят и проверките преди началото на мача.

Дамян Донгов, оператор, БНТ: "Все едно имаше проверка с двоен аршин. За всички българи, дори за нас, журналистите, имаше щателна проверка. Привържениците на "Левски" са били много щателно проверени. От кадрите се вижда как запалянковците на "Олимпик Марсилия" имат тръби, имат ножове, имат бомби. Не знам как това се допуска."

Според феновете след мача спрямо сигурността на българските запалянковци също са били допуснати сериозни компромиси, тъй като не е имало достатъчно полицейски екипи.

По темата работиха Виолета Русинова и Тихомир Игнатов



