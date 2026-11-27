УЕФА започва дисциплинарно производство срещу "Олимпик Марсилия", след като български фенове бяха брутално нападнати от френски ултраси преди мача с Левски. 11 души пострадаха след като привърженици на френския отбор атакуваха сектора с нашите запалянковци на стадион "Велодром", хвърляйки бутилки, сигнални ракети и бомбички и сериозно застрашиха безопасността на привържениците на "сините".

Прокуратурата в Марсилия разследва френските побойници за хулиганство, но и българите за нацистки жестове.

Спортният журналист на БНТ Радостин Любомиров беше на стадиона снощи. По думите му не е имало провокация от страна на запалянковците на "Левски". Вижда обаче доста сериозни пропуски в охраната на събитието. Много свободни пространства, които можаха "да превземат" феновете на "Олимпик Марсилия", разказва той.

"Те успяха да го направят от южната трибуна, зад една от вратите на "Велодром", да се придвижат до централната трибуна, където бяха настанени около 50-тина фенове на българския шампион, а не дотам, където бяха настанени по-голямата част, около 500 български привърженици." Полицията в Марсилия в отговор за БНТ: Сигурността във вътрешността на стадион „Велодром“ е отговорност на футболния клуб

"Стана едно жестоко меле, в което наистина буквално всякакви предмети се взимаха като оръжие от страна на френските запалянковци. Доста сериозен брой българи пострадаха. Много кръв видяха трибуните на стадион"Велодром" преди и по време на този двубой", разказа Любомиров.

Българските запалянковци не са опитвали да провокират французите, обясни още той.