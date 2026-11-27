Френският посланик у нас Мари Дюмулен осъди остри случилото се вчера на мача на Лига Европа. При инцидента футболни фенове на "Левски" бяха нападнати от привърженици на "Олимпик Марсилия".

"На първо място бих искала да осъдя с най-голяма строгост насилието, което беше проявено по време на мача на Лига Европа, срещу феновете на „Левски София", каза Н.Пр. посланичката на Френската република в България Мари Дюмулен, която даде брифинг в София.

Тя заяви, че изразява пълна солидарност и съчувствие с пострадалите и ранените.

"Надяваме се и им пожелаваме бързо възстановяване до техните близки", каза още тя. "Още вчера френските власти осъдиха по най-строгия начин нападението срещу българските фенове. Президентът Макрон разговаря с премиера Румен Радев в рамките на ЕС и го увери, че актовете на насилие срещу българските запалянковци няма да останат ненаказани. Освен това министърът на вътрешните работи на Франция се изказа, за да осъди строго проявеното насилие срещу българските запалянковци и да се осветлят по възможно най-бързия начин обстоятелствата."

Тя посочи, че днес прокуратурата на Марсилия е отворила две съдебни производства, които трябва да изследват обстоятелствата около случелото се.

"Насилието и омразата нямат място на нашите стадиони. Франция и България са народи приятели. Заедно ще намерим начин да се справим и преодолеем тези събития."

От думите ѝ стана ясно, че Дюмулен няма информация на този етап дали самоличността на нападателите е била установена. Но всички доказателства, включително видеа, ще бъдат използвани за установяване на самоличността.

"Водени са предварителни разговори преди мача за сигурността, този мач е класифициран като потенциално труден. Но нямаше конкретна причина да се вярва, че ще се стигне до подобно поведение."

По отношение на сигурността във вътрешността на стадиона, тя поясни, че се осигурява конкретно от клубовете. Това не значи, че полицията не е присъствала около стадиона.

Тя коментира и второто производство срещу български фенове и нацистки поздрави.

"Тъй като това са разследвания, които в момента се водят, не мога да се произнеса. В действителност бяха разпространени информации в медиите за подтикване срещу расистки прояви. Още един път - на този етап трябва да се следва естественият ход на правосъдието, за да се намери отговорникът за тези събития."

Тя отново осъди остро проявата на насилие: