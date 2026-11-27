Сблъсъци и насилие срещу българските фенове на Левски преди мача с "Олимпик Марсилия". Привърженици на френския отбор атакуваха сектора с нашите запалянковци на стадион "Велодром“, хвърляйки бутилки, сигнални ракети и бомбички и сериозно застрашиха безопасността на привържениците на "сините".

11 българи са ранени при нападението, от тях няма в тежко състояние, но един все още е в болница.

Мач, след който никой не говореше за резултата, а за баталните сцени на централната трибуна на „Стад Велодром“. Огромният брой ултраси на "Марсилия" от една от най-агресивните фракции в цяла Франция "Командо Ултра 84" без да срещнат затруднения нахлуха сред 50-те фенове на Левски, пътували с чартъра на отбора. Баталните сцени на маскирани мъже, налагащи жена с колани, предизвикаха възмущението на цяла футболна Европа.

Тодор Батков – младши: "Бяхме оставени буквално на произвола на съдбата. В един момент стюардите се евакуираха, изчезнаха и се появиха едни младежи мургави с атрибури на "Олимпик Марсилия" и на "АЕК Атина" с тръби, пръти, ножове, мачетета, пожарогасители, с които започнаха безнаказано да налагат хора. Това, което се случи на стадиона в Марсилия беше терористичен атентат."

За мача предварително се знаеше, че е високорисков. Местната управа дори намали квотата на билети за привърженици на "Левски" – от 3400 на 500. Това обаче не помогна да бъде избегнато насилието. Двама от пострадалите останаха в Марсилия и през нощта, заради по-тежките си наранявания.

Надя Живкова-Ванева - генерален консул на България в Лион: "По официални данни от френската полиция към момента няма нито арестуван български гражданин. Абсолютно с всеки български гражданин, който ни е потърсил, сме осъществили контакт, чули сме се и с близките им. Тези, които бяха на мача и около стадиона, бяха ескортирани от специалните полицейски части за борба с масовите безредици. На други, които се намираха в болнични заведения, е оказан полицейски ескорт.- За какво можем да настояваме от българска страна? От българска страна трябва да настояваме за абсолютно пълно изясняване на ситуацията."

Няколко фенски организации на "Левски" отправиха критики към ръководството изразявайки мнение, че сините е трбвало да откажат играят този мач.

Даниел Боримиров – изп. директор на ПФК „Левски“: "Хората от УЕФА не взеха мерки и кръвта е по техните ръце. С тяхното бездействие не предприеха нищо за риска. Някои хора там само седят и си мърдат пръстчетата.Нищо не правят. Нямаше мач, имаше война."

Според почетния консул на България в Марсилия Мирей Мартен охраната на мача е реагирала навреме.

Мирей Мартен - почетен консул на България в Марсилия: "Веднага са не намесели органите, осигуряващи сигурност на стадиона. В края на мача други лица, които не са били част от организираната фенска група, т. е. не са били в специализираната защитена зона са направили нацистки знаци и символи и тогава феновете на Марсилия са се намесили и оттам е последвало сбиването."

Сега се очакват решенията на дисциплинарната комисия на европейската футболна централа. Наказанията могат да бъдат с различна тежест. От парична глоба до затваряне на "Стад Велодром" за фенове и условно отстраняване от европейските клубни турнири.