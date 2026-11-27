Не пазарувайте емоционално, само защото има рекламирано огромно намаление на Черния петък. За това призова в "Денят започва" председателят на КЗП Мая Манолова. По думите ѝ КЗП извършва проверки през целия месец, основно на интернет сайтове, и предупреждава за различни измамни практики.

„Не пазарувайте емоционално, само защото има рекламирано огромно намаление. Отворете си очите на четири, особено при онлайн търговията. Ако за първи път пазарувате от определен сайт, проверете кой е търговецът, има ли посочени контакти, телефон, имейл адрес, има ли процедура за връщане на стоките и за рекламации. Дори се обадете на телефона, за да видите дали е истински. Съобразете дали не се копира измамно сайт на утвърден търговец“, посъветва Манолова.

Тя обърна специално внимание и на покупките с наложен платеж, при които потребителите трябва да проверяват съдържанието на пратката преди да платят.

„Във всички случаи, в които ще плащате с наложен платеж, първо проверете продукта, стоката, която сте си поръчали. Защото след това, при наличието на търговец фантом, който просто изчезва някъде, КЗП няма как да ви помогне. Не се подвеждайте, ако нещо е рекламирано с бутон „Супер намаление. Купи сега“. Просто не се поддавайте на тези измамни трикове, защото случаите с измамни сайтове, които съществуват 15-20 дни или един месец и след това изчезват, наистина нанасят сериозни щети на потребителите“, заяви председателят на комисията.

КЗП настоява за обезщетения на столичани от „Топлофикация – София“

Комисията за защита на потребителите ще настоява за обезщетения на всички столичани, останали без парно и топла вода, а при липса на компенсации ще заведе колективен иск. Тя призова ръководството на „Топлофикация – София“, Столичната община и КЕВР да се намесят в кризата. По думите ѝ важно е не просто хората да знаят кога ще получат парно и топла вода, а действително да имат достъп до услугата.

„Очевидно това ръководство на Топлофикация София не може да се справи. Аз няма как да съм съгласна с изявлението на кмета Терзиев, че проблемът е само комуникационен. Да, важно е хората да знаят кога ще имат топла вода и парно, но по-важно е да ги имат, а не просто да им бъде посочена някаква дата. По мое настояване най-накрая се събра съответната ресорна комисия в Столичния общински съвет. Имаше пространно изслушване на ръководството на „Топлофикация – София“. Тогава настоях за ясен график – ако има планови ремонти, да е ясно кога започват и кога завършват, а ако има аварии, какъв е срокът за отстраняването им. За съжаление това не се случи“, посочи Манолова.

Тя подчерта, че има квартали и сгради в София, които са без топла вода още от август. Затова призова ръководството на дружеството, Столичната община и КЕВР да присъстват на протестите на засегнатите граждани и да проверят изпълнението на лицензионните задължения към потребителите.

Председателят на КЗП обяви, че комисията вече е предупредила „Топлофикация“ да начисли неустойки на всички потребители, останали без отопление.

„Предупредили сме ръководството на „Топлофикация“ да начисли неустойки на всички потребители, които са оставени без парно, като компенсации. Тези неустойки са в размер на цената на топлинната енергия, която хората е трябвало да получат, ако са имали парно, за всеки конкретен ден. Ще настояваме и естествено ще проверим дали тези неустойки са отразени във фактурите за месец ноември. Ако това не се случи, сме в готовност да заведем колективен иск на всички столичани, които са оставени без парно и са принудени да стоят на студено през зимните месеци“, заяви Манолова.

Рисковете от концесия на дружеството

Председателят на КЗП се обяви и срещу вземането на дългосрочни решения за бъдещето на „Топлофикация – София“ от настоящия състав на Столичния общински съвет. Тя коментира възможността за приватизация или концесия и предупреди, че подобна промяна няма автоматично да реши проблемите на потребителите.

„Призовавам общинските съветници от Столичния общински съвет да не си помислят да вземат дългосрочни решения за бъдещето на „Топлофикация“ и през ум да не им минава да започват процедура за концесия. Те просто нямат моралното право. Освен че спаха четири години, докато им течеше мандатът, в последните месеци от своя мандат не са упълномощени и нямат право да вземат такива генерални решения“, заяви тя.

Манолова обърна внимание и на случаите, при които потребители губят имотите си заради задължения към дружеството, включително за сградна инсталация, дори след като са се отказали от парното.

„Хората, които ползват парно, буквално нямат друга алтернатива. Те живеят в такива сгради и искат, не искат, дори да се откажат от топлото, трябва да плащат сградна инсталация. Вече има случаи в моята приемна, в които „Топлофикация – София“ продава имоти на граждани за неплатени сметки. Има продаден апартамент в Люлин. Има продаден парцел от два декара и половина в Горни Богров. Жената от Люлин се е отказала от парното, но сметката, която е набъбнала след това, е за период от 2016-2018 г. при съдия изпълнител за 164 лева. Човекът, на когото са продали имота, дължи сметка на „Топлофикация“ от 2006-2008 година. Освен всичко друго, това са суми, които са погасени по давност“, посочи Манолова.

Тя определи като сериозен проблем използването на колекторски фирми и частни съдебни изпълнители от монополни дружества, включително топлофикации, мобилни оператори и ВиК оператори, за събиране на задължения чрез насочване на изпълнението към имоти.

По думите ѝ евентуална концесия може да доведе до допълнително финансово натоварване за столичани.

„Утре, когато дойде концесионер, нали сте наясно, че той тези огромни задължения от милиард и 200 милиона евро ще си ги събере от гражданите на столицата. Тази услуга, от която не можеш да се откажеш до живот, вече ще ти я предоставя концесионер, който няма да има контрола, който сега „Топлофикация“ все пак би следвало да има от страна на Столичния общински съвет. Хората ще си губят имотите, ще плащат огромни сметки и тогава ще има протести, пред които сегашните, които се очертават ще изглеждат като детска игра на столичните общински съветници“, предупреди тя.

Манолова настоява за отлагане на задължителната подмяна на топломерите и водомерите

Друг сериозен проблем, за който Манолова съобщи, е предстоящата задължителна подмяна на уредите за дялово разпределение и водомерите за топла вода с такива с дистанционно отчитане. По думите ѝ има сигнали, че доставчиците не разполагат с достатъчно уреди и графиците за монтаж включват дори февруари и март. Тя предупреди, че според действащото законодателство потребителите, чиито уреди не бъдат подменени до 1 януари, ще плащат по максимални стойности.

„Това, което хората не знаят и на което обясних и на депутатите от ресорната комисия и на министъра на енергетиката, е, че по сега действащото законодателство всички, чиито уреди – топломери и водомери за топла вода – не бъдат подменени с дистанционни до 1 януари, ще плащат на максимална стойност и топлата вода, и парното. И нали разбирате? Вие нямате топла вода от август, нямате парно в най-студените дни и накрая ви начисляват от 1 януари на максимална мощност услуга, която на практика не са ви предоставили и няма да ви предоставят. Това са по четири кубически метра топла вода и все едно радиаторите са ви на максималната стойност“, заяви Манолова.

Тя съобщи, че заедно с екипа си е подготвила законопроект, който вече е изпратен до парламентарната енергийна комисия и до министъра на енергетиката. Предложението е срокът за подмяна на уредите да бъде отложен.

„Настоявам да отложат този срок, който натоварва хората със средно по 300 евро, но освен това ще им донесе и максимални сметки, без реално да ползват парно и топла вода. Това е недопустимо. Хората не могат да бъдат поставяни в ситуация да плащат за услуга, която не получават, а в същото време да бъдат натоварвани и с разходите за задължителна подмяна на уредите“, подчерта тя.

Манолова постави под въпрос и необходимостта от съществуването на топлинните счетоводители като отделни посредници.

„Целият казус около топлинните счетоводители е схема. Това са паразитни структури, създадени в българското законодателство, за да прибират едни пари от столичани. Те са легитимни, но лобизмът върви и през законодателството. За пореден път казвам, че те изобщо трябва да бъдат премахнати. Услугата, която предоставят на столичани и която след последното увеличение вече се измерва с около 40 милиона лева годишно, може да бъде извършвана от „Топлофикация“, а на хората да им бъдат спестени тези сметки“, заяви председателят на КЗП.

Тя потвърди, че комисията е готова да заведе колективни искове за защита на потребителите, останали без парно и топла вода, ако дължимите компенсации не бъдат отразени в сметките им.

КЗП започва проверки на коледните базари

В края на разговора Манолова съобщи, че предстоят проверки на коледните базари в страната. Инспекторите ще следят за правилното обозначаване на цените, произхода и безопасността на предлаганите стоки, както и за евентуално необосновано повишаване на цените.

„Ще започнем проверки на коледните базари. Това, което ще проверяваме, е отразяването на цените, етикетирането, произходът на храните – дали не се предлагат продукти, които не са произведени в Европейския съюз или в България, или имат вредни съставки. Но най-вече ще следим безопасността на всички стоки, които се предлагат за деца, както и на коледните атракции. Имаше доста нещастни случаи в цялата страна, свързани с такива детски площадки“, обясни тя.

КЗП ще проверява и дали има необосновано увеличение на цените, като сравненията ще бъдат с аналогични продукти, предлагани на коледните базари в края на 2025 г.

Манолова заяви още, че проверките и действията срещу високите цени в хранителните вериги ще продължат.