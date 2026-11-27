Вратарят на Левски Светослав Вуцов коментира пред БНТ грозните сцени от двубоя с Марсилия и нападението над фенове на „сините“.

„Битка е меко казано. Смятам, че това беше касапница спрямо нашите фенове. Напълно беззащитни, натикани в една клетка да ги пребият като кучета не смятам, че е редно. Футболът губи от тези неща. Чакаме да видим решенията, които ще вземат съответните органи. Не съм запознат с правилника, но според мен, трябва да бъдат извадени (Олимпик Марсилия) от турнирите. Ако това нещо се случи в България, никой няма да ни прости. Няма какво да коментираме. Стискаме палци всичко да е наред с пострадалите ни фенове. От името на целия отбор искам да пожелая бързо възстановяване и да им благодарим за подкрепата, въпреки тежките обстоятелства“, коментира вратарят.

Вуцов сподели, че сцените на насилия от трибуните са повлияли на представянето на отбора.

„Повлия ни, влезнахме стъписани, уплашени в мача. Смятам, че изиграхме приличен мач на добро ниво и само липсата на гол ни лиши от това да вземем поне точка“, завърши бившият национал.

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