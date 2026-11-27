Пореден тежък инцидент на пътя. 22-годишен младеж загина след катастрофа в Разград. С опасност за живота е единият от спътниците му – на 18 години. Ранен, но без опасност за живота е и вторият пътник в колата - също на 18, който е бил на задната седалка. Данните са на Областната дирекция на МВР в града от вчера.

По случая се води съдебно производство, затова и информацията по него е оскъдна. Това е ясно, че 22-годишният шофьор е притежавал белгийско свидетелство за управление на МПС.

старши инспектор Неделчо Симеонов, сектор „Пътна полиция“ – Разград: "Състоянието на двете момчета се подобрява. Едното още към датата на настъпване на ПТП-то е прегледано в МБАЛ – Разград, след което е освободено с контузно-разкъсна рана на левия крак и сътресение на мозъка. Второто момче, което е по-тежко пострадало, е с фрактура на таза и контузия на белия дроб. Радващото е, че момчето вече е извън опасност. Транспортирано е за допълнително лечение в МБАЛ „Сърце и мозък“ в град Плевен."

Шофорът е познат на полицията, а последното му нарушение е то 24 ноември.

старши инспектор Неделчо Симеонов, сектор „Пътна полиция“ – Разград: "Срещу водача са съставени седем глоби. Всички те са от служители на Районно управление – Разград и сектор „Пътна полиция“ – Разград за различни по вид нарушения. Това води до извода, че той е познат на полицията и спрямо него е осъществяван многократен контрол. Последното му нарушение по Закона за движението по пътищата е от 24 ноември. Това най-вероятно не е повлияло на поведението на водача, което, за съжаление, е довело до най-лошото последствие – неговата смърт."

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