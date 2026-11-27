Емблематичното новогодишно кълбо на Таймс Скуеър в Ню Йорк се превърна в гигантска стилизирана кристална пуйка по случай Деня на благодарността. Най-новата версия на топката е мултимедийна и може да показва различни изображения, свързани с празнични събития.

Стилизираната пуйка е израз на новите възможности на кълбото "Констелейшън", коeто дебютира в края на 2025-та. Високотехнологичната сфера остава целогодишно на върха на сградата Уан Таймс Скуеър и всяка вечер свети над площада.

В края на миналата година беше отворена нова наблюдателна площадка в сградата. Оттогава кълбото редовно се сваля по-ниско през деня, за да могат туристите да го разгледат отблизо и да се снимат с него.

Делфин Ортиз, управител на сградата Уан Таймс Скуеър: "Най-новата сфера има 5280 кристала, тежи около 5 600 килограма и има диаметър от 3,8 метра. С нетърпение чакаме тържествата за посрещане на 2027-ма година."

Извън тестове и рекламни събития обикновено новогодишната сфера в Ню Йорк се спуска един път годишно на 31-ви декември. През 2026-та традицията беше променена за първи път по повод 250-тата годишнина на Съединените щати. На 3-ти и 4-ти юли сферата беше свалена осем пъти за отбелязване на полунощ във всяка една от часовите зони на страната.

Делфин Ортиз, управител на сградата Уан Таймс Скуеър: "Предишните сфери не можеха да показват анимация, но сегашната Констелейшън има такава функция с различни изображения. Така че сега можем да се забавляваме повече с новата новогодишна сфера."

Показването на анимация е възможно благодарение на специален софтуер и 32 хиляди светодиода. Всяка година част от кристалите се подменят с нови, които отговарят на темата на предстоящата година.

Сегашната беше 250-тата годишнина на Съединените щати и кристалите с кръгла форма символизират безкрайността.

Свалените кристали се продават като колекционерски сувенири. Темата и дизайна на кристалите за 2027- ма още не са обявени официално. Традиционно това става през декември, преди самата подмяна на панелите.

Традицията със спускането на ногогодишната сфера в Ню Йорк датира от 1907-ма година. Преди Констелейшън има осем версии на кълбото - първото е било осветявано от 100 крушки с нажежаема жичка с мощност по 25 вата, а спускането е ставало ръчно с въжета.