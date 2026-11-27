Софийският градски съд остави в ареста четирима, а на други трима наложи мярка за неотклонение „подписка“ по разследването на Европейската прокуратура за измама с европейски субсидии в размер на 70 милиона евро. Осмият обвиняем не се яви в съда, тъй като е приет в хасковска болница.

Заседанието продължи над шест часа. От прокуратурата поискаха всички задържани да останат за постоянно в ареста. По делото са иззети множество документи и компютърна информация, които според прокуратурата описват връзката между обвиняемите.

Според защитата липсват доказателства в подкрепа на обвинителната теза, а обвинението е бланкетно.