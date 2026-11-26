Варненският административен съд спря предварително изпълнение на решението на Общинска избирателна комисия във Варна, с което са прекратени предсрочно пълномощията на кмета на Варна Благомир Коцев.

Мярката има действие до приключването на съдебното производство по същество с влязъл в сила съдебен акт.

В мотивите си съдебният състав посочва, че последиците от незабавното прекратяване на пълномощията на кмета на Община Варна надхвърлят неговата лична правна сфера. То засяга и правната сфера на гражданите, упражнили избирателното си право, както и установения чрез избори демократичен ред за формиране на местната изпълнителна власт.

Незабавното изпълнение на решението на ОИК води до фактическо преустановяване на мандата, получен непосредствено от избирателите, преди съдът да е осъществил пълноценен контрол за законосъобразността на административния акт, с който този мандат е прекратен.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.