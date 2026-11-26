Предложението на Европейската комисия за налагането на глоба на България заради прекомерния дефицит е несправедливо. Това каза в Брюксел премиерът Румен Радев, който участва в извънредна среща на върха на лидерите от ЕС, посветена на многогодишната финансова рамка на блока и новия европейски заем за Украйна. Премиерът постави под въпрос способността на ЕК да оценява реалистично финансовата ситуация в държавите-членки.

Премиерът заяви, че три са важните искания на България, свързани с многогодишната финансова рамка на ЕС – страната не иска да отстъпва от кохезията, иска ясна финансова подкрепа за Черноморския регион, за да могат разходите, които София и Букурещ правят, да бъдат отчетени. Третата важна тема е свързана със собствените ресурси на ЕС – търговията с емисии и акцизите от тютюн. Радев смята, че сегашното предложение ощетява България диспропорционално.

Радев припомни, че до сега ЕК не е глобявала държави заради прекомерен дефицит, защото глобите са били много високи. България е първата страна, за която се предлага глоба по новите правила. Според него финансово глобата е символична, но има последствия за репутацията на страната. Той е категоричен, че до спиране на еврофондове и на плащания по плана за възстановяване няма да се стигне.

Румен Радев, министър-председател на България: “Оценката за нашия бюджет, който ние правим за 2027 година, е положителна и насърчителна, че България с предприетите мерки в този бюджет вече започва съществено да намалява своя дефицит. А иначе, че е несправедливо, несправедливо е, защото ние сме с най-голям градиент на намаляване на дефицит от 2026 за 2027 година.”

Според Радев макроикономическите дисбаланси в България са от години.

Румен Радев, министър-председател на България: “Как така Комисията сега разбра, че в България се харчат безразборно бюджетни средства, без необходимия контрол? Как така България изведнъж, април и май миналата година, си снижи инфлацията, колкото да излезе конвергентният доклад. И август месец инфлацията пак излезе извън всякакви критерии. Тук има неща, които Европейската комисия трябва да направи анализ на своите способности да оценява реалистично финансовата ситуация в държавите членки. Ако тя не го направи, означава, че има политически мотиви, а не икономически зад нашето приемане в еврозоната."

От ЕК обясниха вчера, че няма политически мотиви зад решението за глобата за България и то не е свързано с позицията на страната по новия заем за Украйна в размер от 45 милиарда евро. Радев отново повтори днес, че България ще подкрепи само невоенната част от заема в размер на 20 милиарда и ще настоява подкрепа да отива специално за българите в Украйна, които са над 300 000.

Премиерът коментира и китайските инвестиции в България и Европа.

Румен Радев, министър-председател на България: “Пред нас са два пътя – единият е да пропуснем отново да прелетят над нас тези инвестиции, да инвестират в друга европейска държава и ние да купуваме от нея. Другият вариант е ние да се преборим тази инвестиции да станат в България, за да може ние да произвеждаме тези автомобили, добавената стойност да е остава в нас и ние да продаваме на другите държави и съответно да печелим повече.”

България има резерви и по 22-рия пакет от санкции, който ЕК представи, най-вече за забраната за руски спортисти да участват в състезания в Европа. Според Радев се отива “прекалено далеч” в политизирането на спортни събития.