Европейската комисия оценява положително мерките в Бюджет 2027 за стабилизиране на публичните финанси. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на редовното правителствено заседание. По думите му преките чуждестранни инвестиции в България продължават да нарастват, а днес ще бъде обявена нова значима инвестиция във високотехнологично производство на реактивни авиационни двигатели.

Румен Радев отправи критики към предишните управления, като ги обвини в прекомерно харчене, натрупване на дългове и изкривяване на данните за бюджетния дефицит:

"Вчера Европейската комисия удари звучен шамар на всички, които през годините харчеха безогледно, без да привличат инвестиции, които теглеха заеми, без да развиват икономиката, излъгаха за реалния дефицит, за да ни вкарат в еврозоната, и доведоха финансите до свръхдефицит и катастрофа."

В същото време той подчерта, че според него оценката на Европейската комисия потвърждава правилността на предприетия от настоящото правителство курс:

"Европейската комисия оценява положително предприетите от нашето правителство мерки в Бюджет 2027 за стабилизиране на публичните финанси. И добрата прогноза на Европейската комисия за следващата година е ясно потвърждение, че предприетият курс е правилен. Така че няма да сбъднем нихилистичните мечти на опозицията да ни спрат европейското финансиране и плащанията по ПВУ."

Радев заяви, че правителството ще продължи с реформите и с премахването на неефективни и корупционни модели. Като пример той посочи предприетите от Министерството на икономиката структурни промени в публичните предприятия:

"Ние ще продължим с реформите, с изкореняването на наследените неефективни и корупционни модели. Вчера Министерството на икономиката показа на практика как се прави това: с мащабна структурна реформа, със закриване на дружества с висок корупционен риск, като "Монтажи" от ДКК, които изпиха половин милиард за язовири без вода, с премахване на дублиращи се услуги и звена, тяхната централизация, намаляване на структурата в бордовете и заплатите в бордовете, с премахването на необосновани разходи."

По думите му резултатът от реформата е оптимизиране на над 400 позиции и спестяване на близо 3 милиона евро годишни разходи:

"Освен това осигуряваме по-голяма прозрачност, по-голяма ефективност и отговорност в публичните предприятия", допълни Радев.

Премиерът заяви, че правителството работи за възстановяване на доверието в българската икономика и за привличане на чуждестранни инвестиции:

"Затова и връщаме доверието в българската икономика, в политиките, които водим за привличане на преки чуждестранни инвестиции с висока добавена стойност. Връщане на доверието в политическата стабилност в България. На миналото заседание споменах, че от началото на годината досега преките чуждестранни инвестиции са нараснали с повече от 100%. Днес този процент нараства още повече. Днес ще обявим поредната значима инвестиция, и то във високотехнологичен завод за производство на реактивни авиационни двигатели."

Радев заяви още, че правителството ще продължи да работи за подобряване на бизнес средата: