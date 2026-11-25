Депутатите ще разгледат на първо четене проектите на бюджети на Здравната каса и на държавното обществено осигуряване за 2027 г. Основните критики към двата законопроекта както от страна на експертите, така и на опозицията са свързани с липсата на реформи и недофинансирането.

Общият размер на бюджета на Здравната каса е 5,68 млрд. евро, което е с 8,1% повече в сравнение с миналата година. Най-голямата част от средствата – над 2,5 млрд. евро, са предвидени за болнична помощ, а над 1,4 млрд. евро – за лекарства.

Новият бюджет на държавното обществено осигуряване е в размер на 16,53 млрд. евро. Разходите за пенсии са 14,67 млрд. евро. В бюджета е заложено увеличение на пенсиите по швейцарското правило от юли, като се очаква то да бъде между 7 и 8%.