От "Продължаваме Промяната" (ПП) определиха отстраняването на варненския кмет Благомир Коцев като опит за подмяна на вота на гражданите. В студиото на "Още от деня" Богдан Богданов от Изпълнителният съвет на ПП заяви, че решението на Общинската избирателна комисия цели да постави начело на общината човек, който да обслужва определени местни интереси. Партията очаква съдебно произнасяне и подкрепя протестите в защита на Коцев.

"Три години продължават опитите по всякакъв начин неговата работа да бъде саботирана. Той беше принуден месеци наред да е далеч от семейството си в ареста – незаконно, потвърдено от съда на първа инстанция. И в момента, абсолютно неоснователно, той бива отстранен, за да може в последната година на неговия мандат да бъде сложен човек, който просто да изпълнява щенията на един обичаен кръг", каза Богданов.

Според него сигналът срещу Коцев е бил разгледан още преди година, но комисията е предприела действия едва сега, когато до края на мандата остава една година. Богданов смята, че така се създава възможност заместник да бъде избран от Общинския съвет, вместо да се стигне до предсрочни избори. Той свърза отстраняването и с интереси около спорни инфраструктурни проекти, като посочи одобрени 350 хиляди евро за проектиране на тунел под Морската градина.

"Не случайно ние казахме, че мафията отстрани Благо. Няма как гласът на варненци да бъде откраднат по такъв начин. Не може толкова лесно някой да подмени вота на хората", коментира представителят на ПП.

Богданов определи като лицемерни реакциите на ГЕРБ и ДПС, чиито лидери се разграничиха от гласуването на своите представители в ОИК. Той коментира и отношенията с "Демократична България", като подчерта, че двете формации са отделни партии, но подкрепят варненския кмет.

"Аз смятам, че Благомир Коцев може да разчита на огромна подкрепа. Не само политическа и партийна като част от "Продължаваме Промяната". Както се изразиха и колегите от "Демократична България", те също абсолютно подкрепят Благо. Много хора излязоха и застанаха зад Благомир Коцев. И в едни от най-трудните моменти ще излязат и сега", заяви Богданов.

Той съобщи, че очаква съдът да се произнесе възможно най-скоро по жалбата срещу решението на ОИК, за да може Коцев да се върне на работа.

Богданов коментира и препоръките на Европейската комисия заради бюджетния дефицит. Според него предупрежденията са били очаквани, а правителството трябва да оттегли и преработи бюджета.

"Надяваме се, че правителството ще се вслуша в съветите на Европейската комисия, на голяма част от икономистите и на Фискалния съвет. Още има време и този бюджет трябва да бъде преработен, защото иначе догодина най-малкият проблем ще са ни тези 25 милиона евро, които ще платим сега като глоби", каза той.

По думите му отговорността за бюджета е на настоящото правителство:

"Днешната реакция на Европейската комисия е резултат от некадърно написания бюджет. Той трябва да бъде изтеглен, трябва да бъде пренаписан, да бъде внесен отново, защото иначе догодина ще бъдем в много сложна ситуация", заключи Богданов.

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