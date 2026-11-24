Необичайна гледка на скалите край Царево – фигури на Дядо Коледа, елени и различни коледни украшения, част от които все още са в оригиналните си опаковки. Така се потвърждават и първоначалните данни от корабния манифест за съдържанието на контейнера.

В момента товарът се изважда, като всяка стока ще бъде описана от представители на Военната прокуратура, след което ще бъде натоварена на ТИР. На място са и служители на Агенция „Митници“, както и собственикът на товара, който е румънски гражданин.

Припомняме, че контейнерът изплува на 2 ноември и заседна в скалите между къмпингите „Арапя“ и „Оазис“.

Още тогава той беше обезопасен, за да не бъде отнесен от вълните, и остана под денонощна охрана в продължение на 22 дни. Една от версиите, по които се работи, е, че контейнерът е част от товара на потъналия югоизточно от Варна контейнеровоз „Contship Jet“. Това обаче предстои да бъде установено в хода на разследването.